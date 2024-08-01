El descomunal tesoro espacial que podría estar oculto debajo de la superficie de Mercurio

Video El planeta mercurio ofreció hoy un espectáculo que ocurre pocas veces en un siglo

Un estudio elaborado por científicos en China y Bélgica reveló que un recubrimiento de diamantes de hasta 11 millas de grosor podría estar oculto debajo de la superficie de Mercurio.

Los investigadores sostienen que la cubierta de diamantes pudo haberse generado durante la formación del planeta alrededor de 4,500 millones de años.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los expertos, Mercurio se formó tras la colisión de una nube de polvo y gas en un ambiente de alta temperatura y una presión elevada.

Se cree que en ese momento el planeta tenía una corteza de grafito, que es una forma de carbón, el elemento del cual se forman los diamantes.

Los investigadores difundieron sus hallazgos en un estudio publicado en la revista científica Nature con el título “Un manto de diamantes en la corteza de Mercurio”.

Recrean condiciones de la formación de Mercurio para establecer teoría

Para confirmar la posibilidad de que existe la cubierta de diamantes en Mercurio, los científicos recrearon las condiciones que propiciaron la formación del planeta.

Los investigadores mezclaron elementos como silicón, titanio, magnesio y aluminio dentro de una cápsula de grafito y aplicaron altas temperaturas y presiones a los compuestos.

Al terminar con el experimento y luego de que se derritieron los elementos, los investigadores encontraron la formación de diamantes.

Ante la evidencia, los científicos expresaron que existe la posibilidad de que el recubrimiento de la piedra preciosa exista en la superficie del planeta.

“La formación de un núcleo interno sólido provocó que el diamante se cristalizara a partir del núcleo fundido que se enfriaba y la formación de una capa de diamante se hiciera más gruesa con el tiempo”, dice el artículo en Nature.

Los hallazgos del Messenger sobre Mercurio revelaron su composición

En el 2011, la sonda espacial de la NASA Messenger, recabó datos sobre la geología y composición química de Mercurio que reveló la presencia de grafito en su superficie.

PUBLICIDAD

Los científicos utilizaron esta información para llevar a cabo los experimentos que concluyeron en la posibilidad de que exista el recubrimiento de diamantes.

“Informados por experimentos en las condiciones relevantes y nuestros nuevos modelos termodinámicos, revisamos la estabilidad relativa del grafito y el diamante en el manto actual y en el océano de magma”, dice el reporte científico.

Bernard Charlier, investigador del Departamento de Geología de la Universidad de Liege en Bélgica, dijo a la cadena CNN que, de acuerdo con los hallazgos, el grosor de la capa de diamantes podría ser de entre 9.3 y 11.1 millas.

El científico dijo que una misión espacial llamada BepiColombo de la Agencia Espacial Europea que despegó en el 2018 llegará a la órbita de Mercurio en diciembre de 2025.

A partir del arribo de la misión al planeta se podría tener conocimiento directo de la composición de su superficie y potencialmente confirmar la existencia de diamantes.

Mira también: