El extraño “pez de fin del mundo” que apareció muerto en las costas de California

Investigadores trasladaron la especie poco usual a un centro de estudios donde la analizarán para tener un mayor entendimiento del animal.

Por:
Univision
Video Conoce al pez remo, dicen que puede predecir terremotos

Un pez cuya apariencia es similar al de una serpiente y que es raramente visto en la superficie por ser una especie del mar profundo, apareció muerto cerca de la costa de San Diego, en California.

El animal, de 12 pies de largo, fue visto por un grupo de practicantes de esnórquel y kayakistas en la Bahía La Jolla, al norte del centro de San Diego, de acuerdo con la Institución de Oceanografía Scripps.

La especie tiene un color platinado y es llamada “pez remo” y su hábitat es el mar profundo, de acuerdo con especialistas.

El pez considerado por la cultura japonesa como premonición de “fin del mundo”

La Institución de Oceanografía Scripps detalló que el pez remo es considerado una especie con una reputación mítica por supuestamente ser premonitorios de desastres naturales o sismos.

Sin embargo, la organización dijo que no ha sido comprobada científicamente una correlación entre los desastres y los avistamientos del pez.

Ben Frable, experto de la Institución de Oceanografía Scripps, dijo que el pez es regularmente llamado como pez de “fin del mundo” en la cultura japonesa.

“Esto proviene del folclore japonés por supuestamente ser advertencias de sismos o tsunamis”, dijo a CNN.

El experto agregó que el pez remo puede llegar a tener una extensión de 30 pies, lo cual lo convierte en una especie muy peculiar.

“Son una especie muy, muy interesante”, dijo Frable. “Es el pez óseo más largo, que no es un tiburón”.

El investigador dijo que solo en 20 ocasiones han sido vistos ejemplares de la especie en las costas de California desde 1901.

Tras el hallazgo reciente, el pez fue trasladado al Centro de Ciencias de la Pesca del Suroeste de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica en La Jolla, California.

Ahí será estudiado por expertos para tener un mayor entendimiento de la especie.

“Se van a tomar algunas muestras para entender más de este hallazgo inusual”, dijo Frable. “Esperamos poder preservar ese pez aunque es muy, muy largo, para que investigadores en el futuro puedan revisarlo”.

