El "molusco misterioso" cuyo hallazgo en la profundidad del océano sorprendió a científicos de California

Encuentran una extraña babosa marina en un lago al sur de Texas

Más de dos décadas después de avistar una misteriosa criatura gelatinosa y bioluminiscente nadando en el mar profundo, investigadores de California anunciaron esta semana que se trata de una nueva especie de babosa marina.

El Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey publicó un video en internet de la babosa marina, que tiene el tamaño de una manzana, flotando suavemente en las profundidades.

Utilizando un vehículo remoto, los científicos del instituto notaron por primera vez lo que llamaron un “molusco misterioso” en febrero de 2000 a una profundidad de 8,576 pies en el Pacífico.

Los científicos nombraron a la nueva especie como Bathydevius caudactylu, que es bioluminiscente. Los hallazgos fueron publicados en la revista Deep-Sea Research Part I.

Esta foto sin fecha facilitada por el Monterey Bay Aquarium and Research Institute, muestra un misterioso molusco (Bathydevius caudactylus) observado por el vehículo operado remotamente (ROV) del MBARI Doc Ricketts en el cañón exterior de Monterey a una profundidad aproximada de 1.810 metros. (MBARI via AP) Imagen AP



Es la primera babosa marina que se conoce que habita en el océano profundo. Regularmente estas especies habitan en el fondo marino o en zonas cercanas a la costa.

“Con una estructura voluminosa en forma de capucha en un extremo, una cola plana bordeada con numerosas proyecciones similares a dedos en el otro, y órganos internos coloridos en medio, el equipo inicialmente luchó por clasificar a este animal en un grupo”, dijo el instituto en un comunicado.

La babosa marina vive en la zona de oscuridad permanente del océano profundo

El animal habita en la zona oscura, un área del océano profundo conocida por “temperaturas gélidas, oscuridad tenebrosa y presión aplastante”, según el comunicado.

Después de revisar más de 150 avistamientos de la criatura y estudiarla en un laboratorio, los investigadores determinaron que era un nuevo tipo de nudibranquio, o babosa marina.

Los científicos del acuario de Monterey Bruce Robison y Steven Haddock fueron los responsables del hallazgo.

Ambos encontraron a la babosa marina durante una excursión ocurrida hace más de 20 años utilizando un vehículo marino operado de forma remota llamado Tiburón. Desde entonces, los expertos han registrado más de 150 avistamientos del animal.

Sólo a través de dispositivos como este es que los científicos marinos pueden tener acceso a las especies que habitan en la zona de la medianoche.

“Hemos invertido más de 20 años en comprender la historia natural de esta fascinante especie de nudibranquio", dijo a CNN Robison, coautor principal del estudio. "Nuestro descubrimiento es una nueva pieza del rompecabezas que puede ayudar a comprender mejor el hábitat más grande de la Tierra".

El robot Tiburón ha detectado a la especie en las costas de Pacífico de Norteamérica, desde Oregón hasta el sur de California.

“La columna de agua profunda es quizás el último lugar donde uno esperaría encontrar un nudibranquio", agregó Robison. “Es como encontrar colibríes cerca de la cima del Monte Everest.

Con información de The Associated Press.

