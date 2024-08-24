En febrero regresarán a la Tierra los astronautas varados en la Estación Espacial Internacional, dice NASA

Video ¿Por qué dos astronautas no pueden regresar a la Tierra? Hispano que trabajó para la NASA explica

La agencia espacial NASA anunció este sábado que los dos astronautas veteranos que permanecen varados desde junio en la Estación Espacial Internacional tras múltiples fallas en su nave seguirán en órbita hasta febrero.

El director de NASA, Bill Nelson, hizo el anunció sobre el futuro de Butch Wilmore y Suni Williams en una rueda de prensa este sábado tras una reunión de preparación que será encabezada por directivos de la agencia y de Boeing.

"Un vuelo de prueba por naturaleza no es seguro ni rutinario", dijo Bill Nelson. "Y por eso la decisión... es un compromiso con la seguridad".

Según la evaluación de NASA, es demasiado arriesgado traer a dos astronautas de regreso a la Tierra en la nueva de Boeing, y tendrán que esperar hasta el próximo año para regresar a casa con SpaceX.

"Esta no ha sido una decisión fácil, pero es absolutamente la correcta", añadió el administrador asociado de la NASA, Jim Free.

Lo que debería haber sido un vuelo de prueba de una semana para la pareja ahora durará más de ocho meses y ambos permanecen varados en la estación luego de que la cápsula logró el acoplamiento el 6 de junio, tras un viaje de ida plagado de fallas.

Qué pasó con la nave de Boeing

La cápsula, construida por la empresa aeronáutica Boeing, sufrió fallas en cinco de sus 28 propulsores y fugas de helio, necesario para presurizar las líneas de combustibles de los propulsores.

Desde que se registraron las fallas en la cápsula tripulada de prueba, que le costó más de $1,000 millones a la agencia espacial, expertos de la NASA han analizado cómo garantizar un viaje seguro de vuelta de los astronautas.

En un inicio, la NASA había programado el regreso de los astronautas a bordo de la cápsula el 18 de junio.

Luego, la agencia modificó la fecha de vuelta al 22 de junio, Posteriormente, volvió a cambiarla al 26 de junio.

A finales de junio, la NASA se limitó a informar que los astronautas podrían volver a principios de julio, sin definir un día en específico.

SpaceX sale al rescate

Hasta ahora, Boeing ha insistido en que la misma nave Starliner que los llevó sería el mejor vehículo para su regreso como primera opción, pero optó finalmente por usar una cápsula de SpaceX, empresa que ya ha realizado viajes tripulados al espacio con éxito.

De hecho, la NASA había programado el lanzamiento de una cápsula de SpaceX para inicios de agosto Pero finalmente decidió retrasar el envío, ya que esa nave no podría atracar en la estación debido a que actualmente se encuentra acoplada la Starliner.

Por esa razón, los dos astronautas deberán esperar allí hasta el 25 de febrero, cuando concluya una misión de SpaceX que será lanzada en septiembre y que viajará con una tripulación de dos personas en lugar de cuatro.

De esta forma, habría espacio para Wilmore y Williams, quienes podrían regresar con ellos al finalizar esta misión.

Mientras la NASA define su futuro, los dos astronautas han colaborado con la Expedición 71 que ha estado en la estación desde marzo.

