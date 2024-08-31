El descubrimiento del misterioso campo eléctrico "ambipolar" que envuelve la Tierra y que es la "tercera coraza" del planeta

Video El polo norte se ha movido al menos 250 millas en la última década

Por décadas se había pensado que existía una fuerza misteriosa que ocasionaba la expulsión de viento desde los polos de la Tierra, pero no había sido posible identificar con certeza qué ocasionaba el fenómeno.

Desde 1960, observadores espaciales identificaron ese movimiento de partículas en los polos y lo denominaron viento polar y, ante la falta de tecnología, solo habían logrado especular sobre la existencia de una fuerza que impulsaba el flujo de las partículas.

Para resolver la incógnita, los expertos de la NASA lanzaron desde el remoto archipiélago noruego de Svalbard un cohete suborbital llamado Endurance en mayo de 2022. El archipiélago está ubicado a solo unos cientos de millas del Polo Norte y es hogar del campo de cohetes más septentrional del planeta.

“Svalbard es el único campo de cohetes del mundo donde se puede volar a través del viento polar y realizar las mediciones que necesitábamos”, afirmó Suzie Imber, física espacial de la Universidad de Leicester, Reino Unido, y coautora del artículo en el cual fueron difundidos los hallazgos en la revista Nature.

Lo que encontró el Endurance sorprendió a los científicos, pero a partir de los hallazgos lograron determinar que, en efecto, existe una carga eléctrica que impulsa el viento polar hacia el espacio a velocidades supersónicas.

El cohete alcanzó una altitud de 477.23 millas y amerizó 19 minutos después en el Mar de Groenlandia. En el rango de altitud de 322 millas recopiló datos y midió un cambio en el potencial eléctrico de solo 0.55 voltios.

Glyn Collinson, investigador principal del Endurance en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, y autor principal del artículo, explicó que esa fuerza eléctrica es suficiente para determinar la existencia del campo eléctrico "ambipolar".

"Medio voltio es casi nada; es tan fuerte como la pila de un reloj", dijo Collinson. "Pero esa es la cantidad justa para explicar el viento polar".

Fue precisamente el descubrimiento de esa pequeña carga eléctrica la que confirmó la existencia del tercer campo, después del campo gravitacional y del campo magnético de la Tierra, que también actúa como una "coraza" para proteger el planeta.

" El campo ambipolar, como campo energético fundamental de nuestro planeta junto con la gravedad y el magnetismo, puede haber moldeado continuamente la evolución de nuestra atmósfera de maneras que ahora podemos comenzar a explorar”, dice el boletín de la agencia.

¿Cómo funciona el campo “ambipolar” de la Tierra?

De acuerdo con la NASA, el campo "ambipolar" es generado a partir de un choque de fuerzas de iones y electrones que al mismo tiempo provee pistas sobre la evolución de la atmósfera del planeta.

“Los iones arrastran a los electrones hacia abajo mientras se hunden con la gravedad. Al mismo tiempo, los electrones elevan a los iones a mayores alturas mientras intentan escapar al espacio, como un perro diminuto que tira de la correa de su perezoso dueño”, dijo la NASA.

El efecto neto de este campo ambipolar, agregó la NASA, es extender la altura de la atmósfera, elevando algunos iones lo suficiente para escapar con el viento polar.

Ese escape de partículas es el que da forma a la ionósfera, una capa superior de la atmósfera.

Por esta razón es que el campo eléctrico es bidireccional o "ambipolar", porque funciona en ambas direcciones, dijo la agencia espacial.

"Es como una cinta transportadora que eleva la atmósfera hacia el espacio", añadió Collinson al describir la fuerza del campo.

El tercer campo abre nuevas incógnitas sobre la evolución de la Tierra

Los científicos que investigaron el campo sostuvieron que los hallazgos han abierto “muchos nuevos caminos para la exploración”.

"Cualquier planeta con atmósfera debería tener un campo ambipolar", dijo Collinson. "Ahora que finalmente lo hemos medido, podemos comenzar a aprender cómo ha dado forma a nuestro planeta y a otros a lo largo del tiempo".

Además de las nuevas pistas sobre cómo el campo pudo haber moldeado la atmósfera, los hallazgos del Endurance también permitirán analizar la evolución de otros planetas, como Venus y Marte, dijo la NASA.

“Comprender los complejos movimientos y la evolución de la atmósfera de nuestro planeta proporciona pistas no solo sobre la historia de la Tierra, sino que también nos permite comprender los misterios de otros planetas y determinar cuáles podrían albergar vida”, afirmó la agencia.



