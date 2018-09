Los casos de cáncer asociados al Virus del Papiloma Humano (VPH) han aumentado en los últimos 15 años. Y aunque el índice de vacunación también se ha incrementado, no ha conseguido superar el ritmo y la tasa de infecciones, según lo aseguran dos reportes publicados esta semana por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal autoridad sanitaria de Estados Unidos.

Los nuevos reportes de los CDC arrojan que casi la mitad de los jóvenes con edades entre 13 y 17 años de edad han recibido las dos dósis recomendadas de esta vacuna y el 75% una dosis. Aunque los índices de vacunación han aumentado, no lo hacen en el ritmo necesario para detener la tendencia en el diagnóstico de cánceres asociados al VPH.

"Vamos en la dirección correcta, pero tomando en cuenta que tenemos una vacuna segura y efectiva, no se entiende por qué padres y médicos no están vacunando a absolutamente todos y cada uno de los los niños", dijo al Washington Post Ronald DePinho, ex presidente del MD Anderson Cancer Center.