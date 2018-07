Tras firmar el divorcio con Lupillo Rivera, estos son los carros que Mayeli Alonso conservará

En entrevista para el Gordo y la Flaca, Mayeli Alonso confirmó que ella conservará un Mercedes-Benz 2018 , del cual no se especifica modelo, así como un Polaris Slingshot SLR 2018 , el cual ella le había regalado en enero pasado con motivo del cumpleaños número 46 de Lupillo.

Mayeli dijo que al firmar el divorcio no hubo ninguna repartición de bienes como tal, cada quien se quedó con lo que era de su propiedad. “La camioneta que teníamos los dos (refiriéndose a la Ford Tonka que hace unas semanas Lupillo aseguró no se la daría) se la quedó porque él la pagó y yo me quedo con el auto que le regalé (el Polaris Slingshot) porque yo lo pagué”