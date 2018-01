Nueva falsa alerta sobre un misil de Corea del Norte: esta vez en Japón

"NHK alerta. Corea del Norte probablemente ha lanzado un misil (...) Protéjase en el interior de los edificios o bajo tierra". Esta es la alerta que la cadena pública de radiodifusión de Japón NHK envió a los celulares de los ciudadanos japoneses a través de su aplicación.

La advertencia fue publicada a las 6:55 pm (hora local), aunque poco después la compañía salió públicamente a admitir que no existía ningún tipo de amenaza. Este incidente es similar al que ocurrió el pasado sábado en Hawaii cuando, por error, 1.4 millones de personas fueron alertadas de un inminente misil. El archipiélago vivió casi 40 minutos de incertidumbre, hasta que las autoridades reconocieron que todo había sido una equivocación.



"Lo sentimos profundamente", escribió el grupo KHK en su página web cinco minutos después del incidente, sin dar explicaciones de lo ocurrido.



Japón, al igual que Hawaii, se encuentra en una situación de alerta ante un posible lanzamiento desde el régimen comunista de Corea del Norte, especialmente desde el mes de septiembre cuando lanzó su sexto y mayor ensayo nuclear. Además, en noviembre el régimen norcoreano informó de que había probado con éxito un nuevo tipo de misil balístico intercontinental que incluso podía llegar a Estados Unidos.

Pyongyang ha amagado en el pasado en numerosas ocasiones con atacar directamente el archipiélago nipón e incluso ha lanzado misiles que han sobrevolado las islas o han caído cerca.

Los usuarios reaccionaron inmediatamente en Twitter y otras redes sociales. "No me asusten", exigió uno, citado por la agencia AFP. "Me sorprendió, pero fue un error. Haz tu trabajo bien, NHK", escribió otro.



Este error además se produce menos de dos semanas después de que se enviara una falsa alarma de terremoto en Tokio, donde millones de personas fueron advertidas de un inminente seísmo que iba a golpear la capital.

Este martes, el error fue reconocido casi inmediatamente, al contrario de lo sucedido en Hawaii, lo que dio paso a escenas de pánico. Las autoridades anunciaron el lunes que el empleado que envió la alerta ha sido reasignado de sus funciones, pero no ha sido despedido.