No pasaron muchas horas para que los detectives del caso hicieran público que Christian Bahena Rivera, un inmigrante mexicano que llevaba viviendo entre 4 y 7 años en el país sin papeles , era el principal sospechoso del asesinato de la estudiante. El mismo Rivera había conducido a la policía al lugar en donde estaba escondido el supuesto cuerpo de la joven.

No era difícil predecir que el presidente Donald Trump capitalizaría esta información para hacer énfasis en el estatus ilegal del asesino. El caso se ajustaba perfectamente a su narrativa de “bad hombres” y “violadores” que ha querido instaurar sobre los inmigrantes desde sus tiempos como candidato: “Han oído del individuo ilegal originario, lamentablemente, de México y han visto lo que le pasó a esta increíblemente bella jovencita”, le dijo Trump a una multitud en Charleston para luego añadir: “Esto nunca debió haber ocurrido. Tenemos un gran impacto, pero las leyes son malas… las estamos cambiando, pero necesitamos más republicanos”.

La publicación ha recibido más de 8,000 likes y 1,000 comentarios entre los que se puede leer mensajes que apoyan a la mujer en su propósito, como “Dios te bendiga, incluso en tu dolor, por señalar que los inmigrantes ilegales no son la causa y el lugar de toda la maldad”, mientras otros arremeten contra ella “por volver un asunto político” la muerte de la menor.

La analista acusada de minimizar la relevancia de este asesinato tuvo que salir en las redes sociales a aclarar su propósito: “Ayer dije algo impertinente que no fue intencionado. Mollie Tibbets era una joven prometedora que perdió la vida. Mi esperanza es que su familia encuentre paz y justicia y que su asesinato no se use para justificar una política de inmigración discriminatoria”.