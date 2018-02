La Iglesia de México condena abuso sexual a una menor "en caso de ser verificado" tras la detención de un cura

CIUDAD DE MÉXICO.- Un sacerdote católico fue detenido en Ciudad de México al ser acusado de abusar sexualmente de una menor de 12 años, informó este viernes la procuraduría capitalina.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 14 de febrero en una iglesia de la colonia Buenos Aires, en el centro de la capital mexicana. El cura de 58 años de edad “llevó a la afectada a las oficinas del recinto en donde abusó sexualmente de ella. Luego de la agresión, la infante huyó del lugar en busca de su madre”, informó la procuraduría por medio de un comunicado.



“Se le imputa el delito de abuso sexual agravado contra una persona menor de 12 años, cuando el inculpado tenga contacto con la víctima por motivos religiosos y aproveche la confianza depositada por afectividad”, agregaron las autoridades.

La Arquidiócesis Primada de México condenó el abuso sexual de la adolescente "en caso de ser verificado" y detalló que el sacerdote dejará de ejercer sus funciones "por precaución" hasta que se resuelva el caso.

Es la primera acusación de abuso sexual que se da en la administración de Carlos Aguiar Retes, quien asumió su cargo como arzobispo primado el pasado 5 de febrero, supliendo al cardenal Norberto Rivera, quien enfrenta una investigación por presuntamente encubrir a 15 curas pederastas.



Aunque en el pasado hubo curas arrestados por abuso sexual, la Iglesia no había tomado una postura pública; inclusive la Arquidiócesis se justificó diciendo que no quebrantó la ley al no denunciar a los sacerdotes, pues antes de 2014 la legislación mexicana no obligaba a la institución a denunciar penalmente estos hechos.

México atraviesa por una ola de violencia contra las mujeres que va en aumento. En 2017 se presentaron 61,035 denuncias por lesiones intencionales, además de 3,576 casos de violación, 3,797 demandas por abuso sexual y 4,415 incidentes de acoso sexual.

De enero a diciembre de 2017 se registraron 671 casos de feminicidio, lo que significó un aumento de 72% respecto a 2015 –con 389 casos–, refieren los datos dados a conocer por el Secretariado Ejecutivo Nacional, el ente encargado de la difusión de cifras delictivas.

Sin embargo, hubo más muertes violentas ese año, pues las fiscalías estatales de todo México registraron 2,585 asesinatos de mujeres que fueron investigados como homicidios, no como feminicidios.