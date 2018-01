Irán amenaza con represalias tras el ultimátum de Trump sobre el pacto nuclear y las sanciones a funcionarios iraníes

El pasado viernes el presidente Trump dio un ultimátum a Irán sobre el pacto nuclear firmado en 2015. Mantiene durante 120 días la suspensión de las sanciones al país árabe para dar una última oportunidad de corregir los defectos de ese pacto, algo que exige a sus aliados europeos. Según este pacto, cada 120 días el mandatario estadounidense debe pronunciarse sobre la extensión o no del levantamiento de sanciones y según el comunicado emitido por la Casa Blanca este es el plazo que da a Europa y al Congreso de Estados Unidos para renegociar.

" Esta es la última oportunidad. Si no se llega a un acuerdo los Estados Unidos no volverán a suspender las sanciones para permanecer en el pacto nuclear con Irán. Si en algún momento creo que ese acuerdo no es alcanzable me retiraré inmediatamente del pacto. Nadie debería dudar de mi palabra", dice el comunicado. Además, exigió ciertas condiciones para permanecer en el pacto: Irán debe permitir inspecciones inmediatas en todos los lugares que los inspectores internacionales soliciten y debe aceptar las limitaciones a su programa nuclear, si no es así las sanciones serán "severas".



Más allá de esta amenaza y mientras mantiene por 120 días el pacto nuclear, Trump anunció sanciones adicionales a mandatarios iraníes por la represión de las protestas en el país. Uno de los 14 sancionados es el jefe del poder judicial, el ayatolá Sadeq Larijani, hermano del presidente del parlamento, Alí Larijani, y muy cercano a la máxima autoridad de Irán, Alí Jamenei.

Medios estatales iraníes reportaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la sanción contra Larijani "cruzó todas las líneas rojas de conducta en la comunidad internacional y es una violación de la ley internacional". Además, añadió que "la respuesta de Irán será severa y todas las consecuencias de este acto hostil serán responsabilidad de Estados Unidos".

