"Venía a recoger el diploma de mi hijo y ahora me llevo un certificado de defunción", dice la madre de estudiante asesinado en México

Horas más tarde sus padres recibieron una llamada donde confirmaron que se trataba de un secuestro, les exigieron una cantidad de dinero a cambio de su libertad. La familia del universitario accedió al pagó para el rescate, pero Norberto no apareció.

"La cámara del C5 donde fue encontrado el carro de Norberto apuntaba hacía otro lado y donde fue encontrado su cuerpo las cámaras de seguridad no existen", dijo la fiscal. El automóvil fue localizado a poco más de media milla (un kilómetro) de distancia del centro educativo sobre la calle Arenal.

Norberto no pudo asistir a la entrega de diplomas que indicaba la conclusión de sus estudios universitarios. El día jueves sería tomada la foto de graduación, sin embargo sus compañeros decidieron suspender el acto y tomar otra una fotografía protestando con pancartas con la leyenda #NosFaltaNorberto.

La voz de todas las 'Norelias' y 'Norbertos'

Pasó el fin de semana y no se tuvo noticias de Norberto. Fue hasta este lunes cuando la Procuraduría informó que su cuerpo había sido encontrado en una zona de Xochimilco , a más de 3.73 millas (6 kilómetros) donde se le vio por última vez.

"En un momento desfallecí porque yo venía a recoger el diploma de mi hijo, el certificado de su licenciatura… y ahora me llevo un certificado de defunción, y no se vale" , dijo la mañana de este lunes Norelia Hernández, madre de Norberto a reporteros que se encontraban cubriendo la historia frente a las instalaciones del Instituto Forense.

La señora Norelia, después de pasar los trámites burocráticos y el papeleo sólo espera los resultados de la necropsia para llevarse a su 'ángel' a su tierra natal. "Le doy gracias a Dios por estos 22 años que me lo prestó, me llevo a mi hijo llena de tantas muestras de cariño de gente que no conozco".