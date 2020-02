Una segunda caravana con 170 migrantes hondureños cruza a Guatemala con destino a Estados Unidos

Los menores no pueden cruzar sin pasaporte y permiso de los padres

No pueden pasar a Guatemala los adultos que solo lleven una partida de nacimiento, ni los menores de edad que no tengan su pasaporte actualizado o que viajan solamente con uno de los padres, sin llevar una autorización del segundo.

Muchas mujeres y niños

"No me queda de otra, me tengo que ir por punto ciego, tengo mi pasaporte hondureño, pero no puedo salir legalmente de mi país", indicó el inmigrante mostrando su documento y la página donde tenía un sello migratorio de Belice.