Testimonio de narcotraficante convicto en EEUU es clave para entender el narcovideo que sacude Honduras

A finales de febrero pasado en una corte federal de Nueva York, un reconocido narcotraficante convicto explicó en el juicio contra el presidente hondureño Juan Orlando Hernández qué tipo de material le había entregado a la DEA como parte de su labor de informante infiltrado en organizaciones de narcotráfico.

Devis León Rivera, cabecilla de la banda de Los Cachiros, declaró que había facilitado al organismo antinarcóticos “muchos” dispositivos de memoria USB que contenían audios y videos.

El abogado Raymond Colón, quien defendía a Hernández de cargos de narcotráfico, preguntó en la misma audiencia si en uno de los dispositivos estaría el político Carlos Zelaya del Partido Libre.

Rivera respondió afirmativamente.

"¿Cuánto dinero le dio a Carlos Zelaya?", indagó Colón.

"Aproximadamente entre 100 mil y 200 mil dólares, señor", respondió Rivera.

"¿Y Carlos Zelaya es el hermano del ex presidente de Honduras Mel Zelaya?, preguntó Colón.

“Sí, señor”, asintió el informante.

La declaración no produjo mayores titulares, pero las circunstancias y el tiempo en el que Rivera trabajaba para la DEA sugieren que en esos dispositivos de memoria podría estar el guion completo de una reunión que el propio Carlos Zelaya hoy cita como el origen de su renuncia como diputado y secretario general del Congreso.

En una declaración inesperada al salir del Ministerio Público en Tegucigalpa el sábado, Zelaya anunció que dimitía a sus cargos para permitir que las autoridades de Honduras y de Estados Unidos, si es el caso, investigaran una reunión en la que participó en 2013 con por lo menos un narcotraficante.

En esa reunión, en un sector de la ciudad de San Pedro Sula, explicó Zelaya, escuchó propuestas de aportes a su campaña que hicieron personas vinculadas al narcotráfico. Dijo que solo reconoció a Ramón Matta Waldurraga, el hijo de Ramón Matta Ballesteros, condenado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Con el tiempo, agregó, se enteró de los antecedentes de otros de los asistentes.

“Ahora entiendo quiénes eran. Estos personajes no eran tan reconocidos y yo pues realmente no los conocía”, indicó Zelaya.

Agregó que conoció a Matta Waldurraga porque había coincidido con él en actividades sociales. Matta Waldurraga se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos a finales de 2017.

“En esa reunión se habló de la oferta, de hacer una aportación a la campaña. Esa reunión fue exclusivamente para eso”, agregó Zelaya. “Esa reunión nunca tuvo el aval del presidente Zelaya, nunca tuvo ni el aval ni el acompañamiento, mucho menos el conocimiento que él tuviera de esa reunión. Ni la presidenta [Xiomara] Castro”.

Zelaya sin embargo admitió que mencionó en el encuentro a su hermano Mel, quien fue presidente de Honduras, derrocado por un golpe militar en 2009. Mel es actualmente el primer caballero de la nación. Está casado con la presidente Xiomara Castro.

En las elecciones generales de Honduras que se celebraron en noviembre de 2013 fue elegido presidente Juan Orlando Hernández. En segundo lugar se ubicó Xiomara Castro.

“Y ya realmente ahí no hubo entrega de dinero y nunca hubo entrega de dinero, por lo menos a mi persona. Sí se habló de que iba a hacer aportaciones”, aclaró Zelaya.

Según Zelaya unos de los “inversionistas” con quienes se reunió hablaron de aportar 50,000 dólares y otros ofrecieron 150,000.

“Quiero decir esto porque ahora estoy convencido que esa esa reunión fue grabada. Caí en una trampa, pues asumo mi responsabilidad”, admitió.

En la corte de Nueva York Rivera indicó que sí hubo contribuciones y que a cambio de estas los narcos tenían al menos una petición para Carlos Zelaya: la devolución de los bienes incautados a Carlos Lobo, narcotraficante hondureño que años después cumplió una condena de 10 años en Estados Unidos por cargos de drogas.

En la corte no se presentó ninguna evidencia de pagos a Zelaya, pero el político explicó el sábado que la justicia de Honduras había abierto una investigación a quienes fueron mencionados en el juicio a Hernández y de allí su presencia en el Ministerio Público.

Tras la dimisión de Zelaya se produjo la de su hijo el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya.

El ministro de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez (i); el ministro de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya (c), y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández (d), participan en una rueda de prensa este viernes en Tegucigalpa (Honduras).



Horas después puso su cargo a disposición el jefe de la bancada del partido de gobierno Libertad y Refundación (Libre) el diputado Rafael Sarmiento a quien Zelaya mencionó en su rueda de prensa del sábado como el organizador del encuentro con los narcos.

Sarmiento negó ese papel argumentando que Carlos “debe estar confundido por la cantidad de actividades que se desarrollaron ese año” . No obstante puso a consideración su cargo ante la presidenta Xiomara Castro.

Zelaya dijo que el abogado Carlos Muñoz, con quien trabajó junto en la campaña de 2013, también propició la reunión. Muñoz no se ha pronunciado.

Paradójicamente Zelaya mencionó el video que lo incrimina como una prueba de que no está mintiendo.

“Aparentemente y así lo creo, existe un video. Y bueno si hay un video ustedes se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo es la verdad”, dijo Zelaya

Zelaya dijo que el lunes presentará su renuncia al Congreso Nacional como diputado y como secretario del Congreso. Lo hará, agregó, para “despojarme de cualquier tipo de blindaje que pueda tener y que se me investigue y que pueda tener el libre acceso tanto el Ministerio Público como la Fiscalía de Estados Unidos".

A la pregunta de una reportera de por qué hasta ahora se presentaba a declarar después de 11 años de ocurridos los hechos, Zelaya respondió: “Porque hasta ahora pedí la cita para venir a declarar”.