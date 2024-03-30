Cronología del linchamiento de Taxco, México: del rapto y muerte de la niña Camila a un asesinato en plena calle

Video Así es como cientos de católicos en Taxco, México, salen a escenificar el camino de Jesús durante el viacrucis

Las imágenes en la ciudad turística mexicana de Taxco, México, de una turba arrastrando a una mujer semidesnuda fuera de un vehículo policial para luego matarla brutalmente a golpes en un linchamiento en plena calle, inundaron los medios mexicanos y de todo el mundo esta semana.

Pero todo comenzó antes, con el secuestro de una pequeña de 8 años, Camila Gómez, que luego fue hallada muerta.

Último adiós a la niña Camila Gómez Ortega este viernes, quien fue asesinada en el municipio de Taxco en Guerrero. Imagen José Luis de la Cruz/EFE



Este viernes fue el último adiós a la niña. Las escenas del pequeño ataúd blanco, rodeado de la familia y los amigos de la pequeña Camila rotos en llanto, se mezclaban con las escabrosas escenas del linchamiento en Taxco de Alarcón, Guerrero, justo cuando la ciudad se preparaba para la famosa procesión de Semana Santa.

Hacemos una reconstrucción.

¿Qué pasó en Taxco y cómo se llegó al linchamiento?

Miércoles 27 en la mañana: desaparece Camila

La niña Camila Gómez Ortega sale de su casa rumbo al domicilio de una amiga suya a jugar. Ese miércoles por la tarde sería la última vez que su familia viera a la pequeña con vida.

Miércoles 27 en la tarde: llamados extorsivos

Horas más tarde, tras la desaparición de Camila, su familia recibe llamadas de extorsión exigiéndoles 250,000 pesos (unos 15,000 dólares) para liberarla.

Jueves 28 en la madrugada: hallan el cuerpo

En horas de la madrugada hallan el cuerpo de la menor Camila en una carretera en las afueras de la ciudad.

Las imágenes de las cámaras de seguridad parecían mostrar a una mujer y un hombre cargando un bulto, que podría haber sido el cuerpo de la niña, en un taxi.

Jueves 28, más tarde: el linchamiento

Personas bloquean unas calles este jueves, durante una protesta por el secuestro y asesinato de la menor Camila Gómez, provocó este jueves protestas y un linchamiento que derivó en la muerte de una mujer señalada como supuesta responsable. Imagen EFE/José Luis de la Cruz



La turba se forma tras la desaparición de Camila. Una masa de gente rodea la casa de la mujer sospechosa del secuestro y la gente comienza a amenazarla con sacarla a rastras del domicilio.

La policía mete a la mujer en la caja de una camioneta de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el móvil se detuvo, aparentemente debido a la intimidación de la multitud.

En ese momento, decenas de personas, algunos con las caras cubiertas, se montan a la camioneta policial y toman a la mujer sospechosa arrastrándola al pavimento. Allí la pisotean, la patean y la golpean hasta que queda tirada en la calle, parcialmente desnuda, ensangrentada e inerte.

Los pobladores también arrastraron a dos hombres, indicaron reportes, presuntamente involucrados en el caso. Ambos están hospitalizados.

Residentes de Taxco se reúnen el jueves 28 de marzo luego de que Camila Gómez, una niña de 8 años, fuera secuestrada y asesinada. Imagen Fernando Llano/AP



La policía no impide el linchamiento porque la turba enardecida los había rociado con gasolina, según reportes. Tras el ataque, la policía recoge a la mujer del suelo y se la lleva. Más tarde, autoridades de Guerrero confirman que la mujer murió.

Luego, la Fiscalía del estado de Guerrero informa que investiga el asesinato de la niña como "feminicidio" y "el homicidio calificado" de la mujer linchada.

Viernes 29: último adiós a Camila

Linchamiento en Taxco, Guerrero | Familiares y amigos despiden a la niña Camila Gómez Ortega, asesinada en el municipio de Taxco, en Guerrero (México). Imagen José Luis de la Cruz/EFE



La Fiscalía reporta la captura de un hombre "por el delito de una menor", sin precisar si era uno de los dos hombres golpeados.

Se lleva a cabo el funeral de la pequeña Camila. El pequeño ataúd blanco fue rodeado por familiares, amigos y gente cercana que transformó el último adiós en una procesión.

Una procesión acompaña el féretro blanco que lleva el cuerpo de Camila, la pequeña de 8 años secuestrada y asesinada en Taxco, Guerrero. Imagen Fernando Llano/AP

Taxco: sangre y violencia en Semana Santa

La procesión religiosa de la víspera del Viernes Santo, que se remonta a siglos atrás cuando la zona de Taxco era una ciudad minera, se desarrolló el jueves por la noche. La gente llenó las calles coloniales para ver a hombres caminar mientras se azotaban o cargaban pesados manojos de espinas sobre sus hombros para emular el sufrimiento de Jesucristo cargando la cruz.

Pero el estallido de violencia ensombreció la solemne procesión, que atrae a miles de personas a la pequeña ciudad. Muchos participantes portaron pequeñas cintas blancas de luto.

Mujeres con mantillas en la procesión del 28 de marzo de 2024 en Taxco. Imagen Fernando Llano/AP



Los linchamientos de supuestos delincuentes suceden con cierta frecuencia en México, muchas veces motivados por la percepción de desprotección de la población y la sensación de impunidad.

"Esta no es la primera vez que sucede este tipo de cosas, pero es la primera vez que la gente hace algo", dijo una mujer que no quiso identificarse a la agencia AFP, refiriéndose al asesinato de la niña. "Estamos hartos... Esta vez era una niña de 8 años", agregó.

El alcalde de Taxco, Mario Figueroa, dijo que compartía la indignación de los residentes.

Taxco y otras ciudades del estado de Guerrero viven continuas olas de violencia. A finales de enero, Taxco vivió una huelga de varios días de conductores de taxis y camionetas que sufrieron amenazas de una de las varias bandas de narcotraficantes de la zona.

Casi al mismo tiempo, los cuerpos acribillados de dos detectives fueron encontrados en las afueras de Taxco. Los medios locales dijeron que sus cuerpos mostraban signos de tortura. En febrero, hombres armados en motocicletas dispararon contra el auto blindado de Figueroa.

En Taxco y en todo el estado de Guerrero, los cárteles y las pandillas se aprovechan habitualmente de la población, exigiendo pagos de protección a los dueños de tiendas y a los conductores de taxis y autobuses. Matan a quienes se niegan a pagar.

