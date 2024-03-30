En la mañana de Pascua, muchos cristianos se despiertan antes del amanecer para celebrar su creencia sobre la resurrección de Jesús, el hijo de Dios, cuando sale el sol.

Se reúnen al aire libre en playas y jardines, en iglesias, en cementerios locales y parques nacionales, marcando el día santo en el centro mismo del cristianismo.

Para la mayoría de los cristianos del mundo, el Domingo de Pascua (y, a su vez, la tradición del servicio al amanecer) se observa el 31 de marzo de este año.

1. ¿Por qué la Pascua se mueve de fecha cada año?

La Semana Santa no es una fecha fija. Oscila entre el 22 de marzo y el 25 de abril, según un cálculo del calendario que se calcula con la luna.

“ La Pascua se celebra el primer domingo después de la luna llena pascual, que es la primera luna llena que ocurre durante o después del equinoccio de primavera (21 de marzo)”, detalla la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

Este 2024 es el 31 de marzo.

2. ¿Por qué muchos celebran antes de que salga el sol en el Domingo de Pascua?

Hay un simbolismo bíblico en el culto pascual de los madrugadores.

En los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, la historia de la resurrección varía, pero todos hablan de las cuatro mujeres seguidoras de Jesús que descubrieron la tumba vacía de Cristo al amanecer, explicó la reverenda Ginny Tobiassen, pastora de la Iglesia Home Morava en Winston-Salem, Carolina del Norte, donde se realiza uno de los servicios de amanecer pascual más conocidos.

“Cuando nosotros, como cristianos, nos encontramos en un cementerio al amanecer, decimos que creemos en la resurrección. Estamos aquí entre nuestros muertos, celebrando la resurrección”, dijo.



Tobiassen indicó que el servicio homenajea las historias coincidentes del Evangelio sobre la visita temprano en la mañana a la tumba vacía de Jesús. Es un mensaje que los miembros de la Iglesia Morava, una de las denominaciones protestantes más antiguas del mundo, han enviado durante casi 300 años.

No está claro si la Iglesia Morava fue la primera en celebrar un servicio al amanecer de Pascua, pero la tradición de esta denominación se remonta a 1732 a Herrnhut, Alemania, donde los refugiados moravos de persecución religiosa huyeron y establecieron en el asentamiento original de la Iglesia Morava Renovada.

Durante el primer año, los hombres solteros se reunieron para una vigilia de oración que duró toda la noche, y terminaron cantando himnos en el cementerio. Invitaron a toda la comunidad al año siguiente y los misioneros difundieron la tradición, incluso hasta Carolina del Norte.

3. ¿Qué pasa en un servicio de amanecer de Pascua?

En la década de 1750, los moravos se establecieron en lo que sería lo que hoy sería Winston-Salem, Carolina del Norte. La ciudad ahora alberga uno de los servicios religiosos del amanecer de Pascua más antiguos de EEUU. Se sabe que atrae a miles de personas, no solo moravos, sino desde los curiosos hasta los buscadores de espiritualidad, dijo Tobiassen. También se puede ver online y escuchar en la radio.

“Hay personas que solo quieren saber qué es eso que Winston-Salem ha estado haciendo todo este tiempo”, dijo. Iniciado en 1772, este año será el nº 252.

El servicio al amanecer lo organiza la Congregación de Salem, que representa a 13 iglesias moravas en la ciudad. Además de la liturgia, el servicio incluye una procesión silenciosa hasta el cementerio moravo de Salem. Además, las congregaciones moravas son conocidas por sus coros de trombón.

Mientras que los moravos celebran sus servicios al amanecer, otros los celebran en otros lugares, incluso en el Monte Rushmore en Dakota del Sur, el Monumento a Lincoln en Washington y en Newport Beach en California.

4. ¿Cuáles son otras tradiciones de Pascua?

Algunos grupos de fe cristiana celebran una vigilia pascual entre el atardecer del sábado y el amanecer del domingo, que puede incluir una renovación de votos bautismales de los creyentes.

En algunos casos, las vigilias pascuales y los servicios del amanecer de Pascua son lo mismo.

La Iglesia Episcopal también llama a la vigilia pascual la "Gran Vigilia". En su tradición, la liturgia de cuatro partes que la iglesia describe como una recuperación de "la antigua práctica de celebrar la fiesta de Pascua".

Detallan en su sitio web: “Los creyentes se reunían en las horas de oscuridad que terminaban al amanecer de Pascua para escuchar las Escrituras y ofrecer oración. La Pascua fue la principal ocasión bautismal para la iglesia primitiva... esta práctica vinculaba los significados de la muerte y resurrección de Cristo con la comprensión del bautismo”.