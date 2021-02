"Es inadmisible": México intenta detener una subasta de 33 piezas de arte prehispánico en Francia

Tras aclarar que “esta diferencia no es con Francia ni con el Estado Francés, sino con un acto de comercio que no debe ocurrir”, Prieto recordó que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, de 1972, “establece que los bienes arqueológicos mexicanos son inalienables, imprescriptibles e inembargables” por lo que se encuentran fuera de cualquier acto comercial.

¿Cómo llegaron a Europa?

Además, una vez que es anunciada una subasta, tampoco es sencillo saber si se tratan de piezas falsas o no, debido a que no tienen acceso a ellas para poder verificarlas. “Es una lucha larga, pero no estéril (…) porque aunque no podemos probar el modo en que salieron del territorio es obvio que se trata de patrimonio mexicano”, recalcó Prieto.