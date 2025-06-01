Votación judicial en México: la escasa participación marca un controvertido proceso que Sheinbaum calificó de "éxito"

Con una muy baja participación, los mexicanos eligieron el domingo a todos sus jueces en unos comicios únicos en el mundo cuyos críticos señalan por las dudas que arroja sobre la independencia de la justicia frente a los partidos políticos y el crimen organizado.

El escaso número de votantes, el Instituto Nacional Electoral (INE) la situó entre un 12,5% y 13,3% del padrón electoral de 100 millones, no impidió a la presidenta Claudia Sheinbaum de hablar de "todo un éxito".

Sheinbaum arremetió además contra los críticos del proceso: “Cualquiera que diga que hay autoritarismo en México está mintiendo (...) se hará realidad el verdadero Estado de derecho”.



Durante la jornada fueron seleccionados unos 2,680 funcionarios, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia. Los resultados tardarán varios días en conocerse.

Entre los postulantes había una exabogada del convicto narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Otros 4,000 cargos serán votados en 2027.

Estos comicios son el corazón de una reforma constitucional que impulsó el oficialismo, en medio de una pugna con el máximo tribunal que bloqueó varios proyectos al popular exmandatario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El expresidente reapareció para votar tras ocho meses fuera de la vida pública.

Además de la abstención, la votación estuvo marcada por la confusión.

Así fue la jornada electoral en México para elegir a los jueces de la Suprema Corte

En Tapachula, estado de Chiapas, votó Francisco Torres de León, un profesor jubilado de 62 años.

“Es un proceso laborioso porque son demasiados candidatos y cargos que van a ocupar. Hay que estar identificando número y persona”, dijo a la agencia AP Torres de León tras sufragar en un proceso que le tomó unos cinco minutos.

Un poco más se tardó Hugo de León Roblero, un profesor jubilado de 73 años, quien indicó que demoró como 20 minutos para votar en una mesa de Tapachula.

“Aunque hay cierta confusión en la forma de votar, creo que todos los candidatos y candidatos son los mejores por ocupar esas responsabilidades”, comentó a AP.

Simultáneamente, un grupo de opositores al gobierno de izquierda mostró su rechazo a los comicios con una marcha en el centro de Ciudad de México.

Vestidas principalmente de blanco y rosa, unas mil personas gritaron consignas como "no a la farsa judicial" y agitaron pancartas con la leyenda "yo no voto".

"Todo esto es un absurdo, así es que no tiene futuro", afirmó a AFP Ernesto Salas, comerciante de 70 años, sobre la jornada electoral.

Alan Hernández, estudiante universitario de 19 años, dijo compartir las preocupaciones de algunos analistas sobre la independencia de la judicatura después de las elecciones. En su opinión, estos comicios dejan "obsoleto" al Poder Judicial, "el único que es independiente de cualquier partido político", dijo a AFP.

Pese a lo que estaba en juego, otros ciudadanos se mostraron indiferentes. "Estas votaciones no me llaman la atención, como elegir a un presidente o a un gobernador", contó a AFP Hugo Gutiérrez, pensionado de 56 años en Guadalajara, capital de Jalisco y la segunda mayor metrópoli del país.

Se esperaba escasa participación en las elecciones para nombrar a los jueces en México

Pese al impulso que dio el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum al proceso, el desánimo y desinterés resaltaron entre los electores que se quejaron de la falta de información sobre los miles de candidatos que están compitiendo y la complejidad de la votación en la que se elegirán 881 jueces federales.

Para la consulta de este domingo están convocados unos 100 millones de mexicanos. El Instituto Nacional Electoral (INE) estimó que la participación podría rondar entre 13% y 20%.

Entre los cargos que se elegirán por primera vez por voto por popular están los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cinco integrantes del Tribunal Disciplinario, 464 magistrados de circuito, 386 jueces de distrito y los magistrados de los tribunales electorales.

La elección surgió de una reforma impulsada por el expresidente López Obrador (2018-2024) que aprobó en septiembre pasado el Congreso, de mayoría oficialista, en medio de las críticas de organizaciones internacionales y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, que expresaron inquietud de que los cambios pudiesen llevar a la politización y pérdida de independencia de la justicia en México.

Pero Sheinbaum ha desestimado las críticas y ha asegurado que la reforma ayudará a depurar el sistema judicial mexicano que por años ha enfrentado casos de corrupción y nepotismo.

“Es la única manera de sanear al poder judicial, que la gente decida”, han planteado la mandataria al descartar que la consulta pueda debilitar la democracia.

Para los especialistas, la elección podría agravar los problemas actuales y abrir el sistema judicial aún más al crimen organizado y a otros actores corruptos que aspiran a hacerse con el poder.

Organizaciones como la asociación civil local Defensorxs, que se dedica al litigio estratégico y a la defensa de los derechos humanos, han alertado sobre la variedad de candidatos que se presentaron a las elecciones, incluidos abogados que representaron a algunos de los líderes de los carteles de la droga, funcionarios locales que se vieron obligados a dimitir de sus cargos por escándalos de corrupción, exconvictos que fueron encarcelados durante años por tráfico de drogas hacia Estados Unidos y personas vinculadas a una secta religiosa.

Otro de los riesgos que han advertido los analistas es sobre la presencia de varios candidatos afines al oficialismo que están compitiendo para los diferentes cargos.

Las consecuencias que podría traer la reforma al Poder Judicial en México

Sobre las consecuencias que esta reforma traerá a México, el profesor de Ciencias Políticas y Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor Julio Ríos Figueroa afirmó que de conformarse un Poder Judicial con intereses muy cercanos al partido gobernante Morena, eso traerá un “agrandamiento del Poder Ejecutivo frente a los otros poderes”.

“Con la pérdida de independencia judicial pues también se va a perder la imparcialidad de los juzgadores, y es muy probable que el partido en el poder le sea muy difícil que vaya a perder casos”, dijo a AP.

A esto se han sumado las denuncias que han surgido en las últimas semanas contra algunos partidos. Por estos casos se abrieron investigaciones y el INE ordenó la suspensión de un portal que estaba difundiendo listas de candidatos cercanos al oficialismo.

Al mismo tiempo, los electores se vieron sumidos en la confusión por un proceso muy complejo en el que deberán elegir entre más de 2,600 candidatos. En este contexto hay mexicanos que informaron que iban a votar a ciegas.

“En la colonia donde vivo no hay esta información”, indicó a AP Miguel García, un obrero de la construcción de 78 años, mientras observaba un conjunto de carteles que fueron colocados frente a la sede de la Suprema Corte que tenían los rostros y números de algunos de los candidatos como una guía para votar.

“Estoy confundido porque dicen que salga a votar, pero no sabemos por quién votar”.

Con información de AP y AFP.

