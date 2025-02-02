Sheinbaum propone a Trump dialogar sobre los aranceles sin "subordinación" y espera su respuesta

Video Sheinbaum rechaza con fuerza la “calumnia” de EEUU de que su gobierno tiene vínculos con el narco

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo este domingo que espera la respuesta de su par estadounidense, Donald Trump, a su propuesta de establecer una mesa de trabajo sobre migración y narcotráfico, los dos puntos con los que el mandatario justificó este fin de semana la imposición de aranceles contra dos socios comerciales clave, México y Canadá.

"Les propongo que esperemos la respuesta del presidente Trump a esta propuesta (...) Mañana les estaré informando las primeras medidas de lo que llamamos el 'plan B'" ante esos aranceles, dijo la mandataria izquierdista en un video en la red social X, en referencia a las represalias comerciales que adoptaría México.

PUBLICIDAD

Sheinbaum advirtió que, si bien la medida de un 25% de aranceles tendrá efectos para ambos países, será "muy grave para la economía de Estados Unidos", pues va a elevar los costos de todos los productos que se exportan desde México.

"Coordinación, sí. Subordinación, no": dice México a EEUU

La presidenta mexicana señaló que la instancia de diálogo que plantea estaría integrada por "los mejores equipos" de seguridad y salud pública, y consideró que Washington debe prevenir la adicción de los jóvenes al fentanilo, ligado anualmente a decenas de miles de muertes.

"Si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos y quiere que lo hagamos conjuntamente, debemos trabajar en forma integral (...) con respeto a la soberanía", dijo.

"Coordinación, sí. Subordinación, no", remarcó con fuerza, al tiempo que calificó de "terriblemente irresponsable" la acusación de la Casa Blanca de que su gobierno tiene una "alianza" con los carteles del narcotráfico. El sábado tachó ese señalamiento de "calumnia".

Sheinbaum participó este domingo en un evento público en una localidad vecina de la capital, donde fue arropada al grito de "¡No estás sola!" por los asistentes, ante quienes explicó el significado de los aranceles.

PUBLICIDAD

"Le dije: presidente Trump en vez de estar peleándonos por tarifas, pues vamos hablando, así se entiende la gente, vámonos comunicando, vámonos coordinando, pero no de esta manera", relató. "Se están dando un balazo en el pie", añadió sobre el impacto que tendrían los aranceles en el costo de vida de los estadounidenses.

En otro discurso público, reconoció que no esperaban los aranceles puesto que ya estaban dialogando con el Departamento de Estado. "Sorprendidos nosotros pues si estábamos hablando, ¿cómo es que de pronto los aranceles?", cuestionó.

El llamado 'plan B' para responder a estas medidas será presentado en la habitual conferencia de la presidenta de este lunes. Sheinbaum reiteró que los fabricantes de armas estadounidenses son los que actuarían en complicidad con los narcotraficantes mexicanos, en cuyas manos terminan las armas.

"El Departamento de Justicia reconoció que las armas que llegan a México vienen de Estados Unidos (...) de la industria militar", insistió.

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones mexicanas, que se han visto beneficiadas en el marco del tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC).

Mira también: