Roxana Ruiz, la joven que mató a su violador en México, queda exenta de responsabilidad penal

“Cuando llegamos se puso necio, me obligó a dejarlo entrar, me insistió que vivía muy lejos que lo dejara quedarse a dormir en mi cuarto, insistió tanto que me asusté, me dio miedo, por tonta accedí”, escribió. "Por miedo", la mujer aceptó y le acondicionó una colchoneta. Cuando ya estaba acostada, el hombre se subió a su cama, le quitó la ropa y la violó.