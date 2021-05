Ranchos, mansiones y cabañas: la cuestionada riqueza de los líderes de La Luz del Mundo

José se siente engañado. Lamenta haber desperdiciado muchos días de su vida siendo voluntario en el rancho Silver Wolf, una enorme propiedad localizada a 45 millas al este de San Antonio, en Texas.

Samuel Joaquín Flores, quien entonces era líder de la iglesia La Luz del Mundo, desembolsó una fortuna para comprar un terreno de 343 acres en la ciudad de Seguin en la década de 1990. Pero fueron sus feligreses en Texas, como José, quienes construyeron prácticamente todo el rancho. Desde la barda perimetral, hasta una lujosa mansión a la que solo entraban Samuel y su familia.

El caso de José no es único. La iglesia La Luz del Mundo ha construido buena parte de sus santuarios y propiedades, incluyendo su templo mayor en Guadalajara, que es su sede en México, con la mano de obra gratuita de su feligresía y sus copiosos aportes económicos, de acuerdo con testimonios.

Samuel sacó provecho de esa bondad para materializar el ambicioso plan que tenía para el terreno de Silver Wolf, cuya superficie equivale al 40% del Central Park de Nueva York.

El ministro destinó una parte de la propiedad para crear un zoológico que exhibiera al público especies rescatadas, una sección que emula al Viejo Oeste, un museo con autos clásicos y una tienda para vender recuerdos a los visitantes, todo a imagen y semejanza de un típico parque temático estadounidense.

En otra zona del mismo terreno, un ejército de fieles construyó una lujosa residencia junto a un lago artificial rodeado de tigres, osos, jirafas, venados, búfalos, monos y caballos finos.

En ese paraíso también vacacionaba Naasón Joaquín, el actual líder de la iglesia y quien está acusado de abuso de menores en California. Él se declaró no culpable y está en espera de su juicio programado para el próximo 27 de septiembre.

El Silver Wolf no podía tener una mejor ubicación: se encuentra entre dos importantes ciudades texanas, Houston y San Antonio, donde Samuel enfocó su trabajo evangelizador en aquellos años.

José recuerda que jamás recibió un centavo por las extenuantes jornadas de trabajo. Por el contrario, reclama, le pedían “ofrendas” o donativos adicionales para solventar las obras del rancho y el cuidado de los animales, regalaba alimentos a varios otros feligreses voluntarios y seguía dando religiosamente su diezmo a la iglesia (el 10% de sus ingresos semanales).

“Íbamos a trabajar los fines de semana, desde la mañana y hasta que se hacía de noche. Éramos varios y no nos pagaban. Los niños quitaban el zacate [la hierba] y les daban de comer a los ‘hermanos’. Éramos mano de obra gratuita”, cuenta José, quien habló con Univision pidiendo que no se revele su identidad por temor a que la iglesia tome represalias en su contra.

Pintar, cargar piedras, preparar cemento, poner paredes de yeso y limpiar el terreno fueron algunas de sus tareas en la propiedad a lo largo de una década, relata José. Le tocó ayudar en la construcción de la barda metálica que protege al rancho y de la mansión de Samuel. Trabajó a la par de fieles de San Antonio y otras ciudades cercanas.

Para que los acabados de la residencia fueran similares a los de su casa en la Hermosa Provincia, la colonia de Guadalajara donde están las oficinas centrales de La Luz del Mundo, varios albañiles de Jalisco viajaron hasta Texas, afirma este hombre.

“Los muebles de la casa de Samuel eran una cosa hermosa. Lo mejor. Nos metían en la mente que él se merecía todo lo mejor. Samuel tenía caballos muy caros, tenía uno especialmente para él y su esposa. Incluso se trajeron a un muchacho de Guadalajara que solo se dedicaba a cuidar los caballos”, dice José, cuyo relato coincide con el de varias fuentes entrevistadas por este medio.

Este hombre, que hace poco abandonó la iglesia, asegura que las personas que viven en casas móviles dentro del terreno lo vigilan celosamente con rifles y pistolas. “Todo el tiempo estaban armados, porque decían que había gente que quería entrar porque veían ‘movimiento’”, cuenta.

En esos años había tantos hombres, mujeres y niños trabajando dentro de la propiedad que los vecinos llamaron a la policía temiendo que el dueño fuese un narcotraficante, según documentos revisados por el periodista Todd Bensman, quien en 2008 descubrió la millonaria inversión de Samuel en Seguin.

“Cuando entré los niños paseaban a un cachorro de oso con un laso. Tenían muchos caballos cuidados por profesionales ecuestres y había una pista de carreras de caballos”, describió Bensman en una entrevista con este medio.

Un zoológico sin publicidad

Desde 2002 opera el zoológico dentro del Silver Wolf, pero hay pocas imágenes del lugar en las redes sociales. Ni siquiera hay una página de Facebook que lo promueva y su teléfono ha sido desconectado. Más parece un lugar fantasma.

La administradora del zoológico, la organización sin fines de lucro Wildlife Refuge and Sanctuary Silver Wolf, ha declinado concederle una entrevista a Univision desde 2019. Mientras que los voceros de La Luz del Mundo niegan que el rancho esté relacionado con la iglesia y evitan abundar en el tema.

“Esa publicación (la nota de Bensman en el diario San Antonio Express News) hace años que salió en el estado de Texas. Se aclaró en ese momento que el rancho, la propiedad a la que se cita, no tiene ninguna relación con la iglesia”, dijo en 2019 el portavoz de la iglesia Eliezer Gutiérrez en una entrevista con Ahtziri Cárdenas, corresponsal de Univision en Jalisco.

En los registros públicos del condado Guadalupe, Samuel Joaquín Flores, quien falleció a finales de 2014, sigue apareciendo como el único dueño de la lujosa residencia que está en el corazón del Silver Wolf. La calle en la cual está la finca lleva sus iniciales ‘SJF’ y la reja principal tiene grabado el apellido ‘Joaquín’, por si hay dudas de quiénes son los dueños. La mansión registrada por Samuel tiene una extensión de 7.9 acres y en el año 2020 fue valuada en 1.83 millones de dólares.

El resto de la finca vale más de 3.5 millones de dólares. Está a nombre del hijo mayor de Samuel, Benjamín Joaquín García, y de otras personas no identificadas. El valor conjunto del rancho es de unos 4 millones de dólares. Se devaluó ligeramente el año pasado, tras cuadruplicar su precio desde 2013.

La Forma 990 que la gestora del zoológico entregó al Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) indica que en 2017 les pagó a los Joaquín un alquiler de 112,000 dólares por utilizar el rancho.

La casa frente al mar

Benjamín Joaquín, quien es copropietario del rancho Silver Wolf, ha sido pastor en Texas e Illinois. No está claro cómo este reverendo que, según las normas de la iglesia, solo debería recibir un estipendio por su labor evangélica tiene además una casa en Palos Verdes Estates, una adinerada ciudad que goza de una privilegiada vista al mar del sur de California. El otro dueño es su hermano Uzziel, también pastor de la congregación. Benjamin y Uzziel no respondieron a nuestras peticiones para una entrevista.

La vivienda de dos niveles y techo de teja se ubica sobre la calle Via Almar, a unas cuadras de un acantilado. El condado de Los Ángeles la tiene valuada en más de 869,000 dólares, pero los vecinos creen que se trata de una tasación antigua. “Ninguna casa en esta zona vale menos de 2 millones de dólares”, aseguró el propietario de una residencia cercana de cuatro niveles que cuesta una fortuna.

La casa frente al Pacífico de los Joaquín está en alquiler. Un anciano que la habita dijo a Univision que el administrador es “un sobrino” de Benjamín. Detalló que el arrendamiento se tramitó a través de una aseguradora, pues perdió su hogar en un incendio. No reveló cuánto pagaban de renta.

Los Joaquín han intentado sin éxito pasar desapercibidos en la calle Via Almar. Un médico que ha vivido por más de 20 años en la zona solo ha visto a la “familia mexicana” en dos o tres ocasiones, pero no olvida cómo actúan. “Llegaban en camionetas negras parecidas a las del gobierno. Se bajaban e inmediatamente entraban a la casa y no salían”, relató. “Se veían como gente común”, agregó.

$7.6 millones en inmuebles

Univision ha identificado 13 propiedades en Estados Unidos en nombre de los descendientes de Samuel Joaquín. Están en California, Texas y Florida. Tienen un valor conjunto de 7.6 millones de dólares.

Pero la iglesia y los defensores legales de Naasón niegan que el también llamado ‘Siervo de Dios’ y su familia tengan tanto dinero. “Las finanzas de la iglesia están completamente separadas de nuestro cliente. Es un empleado asalariado (…) No hay una sola cuenta bancaria que esté controlada por la iglesia en la cual él sea un firmante’’, aseguró en 2019 el abogado Allen Sawyer ante el tribunal de Los Ángeles, como parte del proceso criminal contra Naasón.

"Él no tiene autoridad directa para ordenar el movimiento de dinero en absoluto", agregó Sawyer.

Quienes se quedaron a cargo de la iglesia no han querido revelar siquiera cuáles son los ingresos de Naasón. Esa información, sin embargo, ya ha sido expuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, que congeló cuentas bancarias ligadas a este y su culto, mientras continúa una investigación por supuesta evasión fiscal. Algunas de las cuentas han sido descongeladas.

La UIF afirma que de 2016 a 2019 el autonombrado ‘Apóstol de Jesucristo’ recibió un sueldo de 14.1 millones de pesos (poco más de 706,000 dólares) que le enviaron las cinco asociaciones regionales que constituyen La Luz del Mundo. Ese ingreso no fue reportado al fisco mexicano, alega la denuncia.

La dependencia federal mexicana encontró además una discrepancia entre su ingreso salarial y los 31.1 millones de pesos (poco más de 1.5 millones de dólares) que desembolsó en años recientes para la compra de inmuebles en México, girando cheques y realizando transferencias internacionales.

Ya que ese gasto duplicaría lo que percibió como director internacional de la institución religiosa, la UIF advierte que existe una “duda del origen del resto de los recursos utilizados para las transacciones”.

Esta es una operación financiera dudosa de Naasón citada por la UIF: 416,000 dólares depositados en agosto de 2018 a la empresa Stewart Title Company, dedicada a la asesoría y gestión de compra de inmuebles. La transferencia fue identificada como “Houston House”. En ese entonces, el ministro ya tenía dos casas en esa ciudad texana, valoradas en poco más de 1 millón de dólares.

El segundo depósito que le pareció extraño al gobierno mexicano se realizó a mediados de junio de 2019, cuando el pastor mexicano ya estaba detenido en California. Desde su cuenta bancaria enviaron 600,000 dólares a su hijo Adoraim Joaquín Zamora, cuyo domicilio está registrado en el Este de Los Ángeles. La transferencia se hizo bajo el concepto de ‘Pago de fianza y defensa legal’.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, Naasón Joaquín “nunca ha realizado pago de impuestos alguno (…) aun cuando la información que se ha relatado se desprende que ha recibido cantidades diversas de ingresos en sus instrumentos bancarios”.

Las casas de los Joaquín

Naasón Joaquín es dueño de tres viviendas en el Este de Los Ángeles, en California, a unos pasos del templo más importante de la congregación en EEUU y donde habrían ocurrido algunos abusos de niñas, de acuerdo con los fiscales.

Una de esas casas vale 560,000 dólares y es de dos niveles, contrastando con varias otras del barrio.

También tiene dos propiedades en Houston, Texas; y unos días antes de su arresto vendió por 100 dólares un inmueble en Kissimmee, Florida. El comprador fue un templo de La Luz del Mundo.

Una vivienda registrada a su nombre en Houston vale 687,000 dólares; la otra fue valuada en 367,000 dólares, indica la página de internet de la oficina del tasador del condado Harris.

Todos sus bienes que están en California, Florida y Texas suman casi 2.2 millones de dólares, de acuerdo con información oficial. Univision halló que sus inversiones inmobiliarias en Estados Unidos comenzaron en la década de 1990, cuando su padre seguía gobernando La Luz del Mundo.

Su hermano Uzziel Joaquín es dueño de la casa en Palos Verdes Estates, California, y de un terreno en Houston, Texas, que el condado Harris valúa en 33,382 dólares.

Mientras que su hermana Rahel Joaquín es copropietaria de una casa en el Este de Los Ángeles (su hermana Betsabé Joaquín también aparece en el título de la vivienda) y es dueña de otra en Orlando, Florida.

Desde mayo de 2005 y hasta agosto de 2020, Rahel Joaquín también fue propietaria de una casa ubicada en la avenida Forester, en Orlando. La casa está valuada en más de 134,000 dólares. Rahel se la vendió por 100 dólares a su hermana Betsabé el otoño pasado, señala el website del tasador del condado Orange.

“Ellos tienen propiedades, dinero, carros, fortuna en todo el mundo, en todo el mundo”, afirma Sochil Martin, quien fue doncella de Samuel Joaquín y se volvió una reclutadora de niñas para Naasón, de acuerdo con su demanda civil federal.

Ella afirma en su queja que Naasón suele rentar sus propiedades “para obtener aún más ingresos”.

Un pastor que participó en la construcción del templo principal de Guadalajara le dijo a Univision que en el sótano de la edificación funciona un amplio depósito con todas las especificaciones de una bóveda de seguridad de un banco. Martin confirmó que conoció esta sección en donde vio grandes cantidades de dinero en efectivo

“Son millones, no sólo pesos, dólares, euros. En su misma oficina ahí tenía (Naasón), eso es lo que nos daba como algo natural, o sea, abría sus cajones y ya cuando no había suficiente mandaba a Azalea a agarrar más’’, dijo ella.

En la querella que Martin interpuso en una corte federal de Los Ángeles, afirma que esa riqueza proviene del diezmo, las donaciones y los regalos que entregan los fieles de La Luz del Mundo. Su alegato se suma a un acalorado debate sobre el origen de la fortuna de los líderes de la iglesia.

Desde el púlpito, los pastores de La Luz del Mundo siguen negando que su director internacional sea millonario y acusan a los medios de publicar mentiras sobre el ‘Apóstol de Jesucristo’.

Su vocero Eliezer Gutiérrez aseguró en 2019 a Univision que Naasón solo tiene una propiedad: una casa “normal” ubicada junto al imponente templo mayor en la colonia Hermosa Provincia de Guadalajara. En esa vivienda ocurrieron otros abusos, declararon en la corte detectives de la Fiscalía de California.

Sobre el estilo de vida de Naasón, Gutiérrez insistió en que es “de acuerdo a sus posibilidades” y negó que viajara en jet privado, durmiera en hoteles de cinco estrellas o fuese cliente frecuente de restaurantes gourmet de todo el mundo. Cuando fue detenido en Los Ángeles en junio de 2019, Naasón había aterrizado en un avión ejecutivo.

"Me acuerdo que Naasón a veces, cuando se iba a Dubai, me mandaba fotos, él arriba de un camello y Dubai es de los lugares más caros del mundo. Iba cada rato, le gustaba mucho ir a Dubai, o sea, cosas como esos detallitos que uno dice: ah!, ¿pero eso no es un lujo?", señaló Martin.

Los encargados de la iglesia declinaron conceder otra entrevista a Univision para responder sobre el hallazgo de más propiedades en EEUU ligadas a los Joaquín, nuevas acusaciones vertidas en el proceso penal contra Naasón en California, las investigaciones por parte de las autoridades en México y los alegatos hechos por exfieles.

“Contrabando” de efectivo

No está claro cómo llegan los donativos recibidos en los templos estadounidenses hasta las arcas de esta asociación evangélica en Jalisco. Martin alega en su denuncia que fue obligada a llevar de “contrabando” hasta 5,000 dólares en efectivo ocultos en su ropa y en su equipaje en vuelos desde EEUU hacia dicha ciudad en el oeste mexicano.

Se trata, señala la demanda, de un esquema que usa a personas cercanas a los Joaquín para transportar grandes sumas de dinero a la sede de la iglesia, evadiendo el escrutinio en los aeropuertos estadounidenses y mexicanos. Ambos países permiten viajar con menos de 10,000 dólares en efectivo sin reportarlo en aduanas.

“El dinero en efectivo recaudado en Estados Unidos que se envía a México para ser guardado en la sede de Guadalajara se lava a través de la frontera. Naasón y otros reclutan a miembros de La Luz del Mundo para realizar viajes regulares a Guadalajara con dinero en efectivo escondido en sus cuerpos y en su equipaje”, señala la querella de 65 páginas presentada por los abogados de Martin en febrero de 2020.

Esta joven dice haber sido explotada económicamente, como el resto de los fieles, mientras era testigo de la vida de lujos de los Joaquín. Cenas extravagantes de más de 15,000 dólares, muebles victorianos, ropa de diseñador, joyas, vehículos último modelo, arte fino, viajes por el mundo y artículos de lujo son parte del día a día de esta familia, asegura su demanda civil federal.

“Yo me acuerdo, en Los Ángeles Samuel tenía toda una colección de carros antiguos, vintage, oldies, los clásicos, 50’s, 60's. Cada febrero (en su cumpleaños) le comprábamos un carro”, detalló Martin en una entrevista reciente con Univision. Afirma que el ‘Apóstol’ heredó de su padre ese gusto por las excentricidades.

Los hijos de Naasón y sus sobrinos, asegura Martin, viven como si fueran herederos de magnates en EEUU, estudiando en universidades privadas y durmiendo en mansiones. Su demanda alega que el único hijo varón de Naasón, Adoraim Joaquín Zamora, tiene una casa en Malibu, una ciudad angelina en la que viven ricos y famosos.

Héctor Vera, uno de los pocos exministros que habla contra la iglesia dando la cara, cuenta que fue testigo de cómo los fieles entregaban lo poco que tenían para agradar al ‘Apóstol’. A él también le tocó trabajar sin paga durante la construcción del rancho Silver Wolf de Texas a finales de los años 90.

“Según su fe es como dan dinero. Hay gente que se desprende de sus propiedades. Un ministro una vez dijo: ‘Si no tienen dinero, vendan su sangre’”, dijo el expastor a Univision.

Vera era parte de los llamados ‘Incondicionales’, un grupo selecto de fieles que son cercanos al líder de n turno y que se caracterizan por participar en bodas a ciegas. “Yo conocí a mi esposa en el altar”, relató.

En 1995 él se volvió diácono y predicó en varias ciudades de EEUU. Hasta que en 2003 se desilusionó de la iglesia y, sobre todo, del estilo de vida de los Joaquín. “Ellos tienen carros modernos, casas bien amuebladas, todo de súper lujo, con sirvientes. La iglesia los trata como una familia real, como si ellos merecieran todo”, dice.

Quienes no dan dinero a la iglesia son exhibidos en una lista que se coloca en un lugar visible de los templos, describe la querella de Sochil Martin. Ese método, cita la demanda, tiene un objetivo puntual: que los fieles compitan “para mostrar su amor por el ‘Apóstol’ con donaciones cada vez más grandes”.

Compras en Beverly Hills

El caso civil interpuesto por Martin y los testimonios de varios exmiembros entrevistados por Univision coinciden en que la colecta de dinero es feroz. Además del diezmo, los fieles deben dar otros donativos en el cumpleaños del ‘Apóstol’, para construir templos y para otros proyectos.

Vera calcula que una familia típica en EEUU entrega un diezmo de unos 200 dólares semanales, que se vuelve una cifra millonaria si se multiplica por los millones de miembros que esta congregación dice tener. “Para ellos eso es sagrado, es incuestionable. Creen que si no dan diezmo Dios los castiga”.

Gutiérrez, el vocero de la congregación, dijo a Univision en 2019 que ningún feligrés “está obligado a aportar una cantidad” específica y que cada templo es el encargado de manejar ese recurso.

Parte de la excéntrica vida de Naasón ya fue ventilada por la Fiscalía de California en audiencias en la Corte Superior de Los Ángeles. Detectives testificaron que en su iPhone encontraron conversaciones en las cuales este se refería a cajas de seguridad donde guardaba euros, oro y "más de 10,000 dólares".

Al revisar los sitios que visitaba en internet dieron con más detalles. “Hubo un historial de búsqueda de artículos extremadamente lujosos y de alta gama que consideraría inalcanzables para la mayoría de las personas: yates, jets privados, relojes extremadamente lujosos, simplemente artículos muy lujosos", describió en la corte Steven Stover, detective de la Fiscalía de California, el 15 de julio de 2019.

A lo largo de nueve meses y hasta su arresto en junio de 2019, Naasón viajó 14 veces en jet privado, según los fiscales.

Al revisar sus gastos descubrieron que un solo día se gastó 100,000 dólares en compras en Beverly Hills. Y al registrar su residencia en el Este de Los Ángeles, señalada como uno de los lugares donde habrían ocurrido los abusos sexuales, la Policía encontró 200,000 dólares en efectivo y barras de oro.

En otra vista judicial, el agente de fianzas Morris Demayo, quien se presentó en la corte como testigo de los abogados defensores, dijo haber conversado con un contador del ‘Apóstol’ que le aseguró que este tenía “un par de millones de dólares” en ahorros y bienes.

Basándose en el riesgo de fuga y las posibilidades económicas del pastor, el juez George Lomelí decidió elevar la fianza de Naasón de 50 a 90 millones de dólares, la más alta jamás impuesta en la historia de California.

La Fiscalía había advertido que el ministro tenía acceso a recursos ilimitados a través de sus fieles. De hecho, el banco Wells Fargo le notificó a esa dependencia que tras el arresto del ‘Apóstol’ una de sus cuentas recibió alrededor de 5 millones de dólares provenientes de 90 depósitos dentro de EEUU. Eran contribuciones de sus seguidores para obtener su libertad condicional.

Otro rancho y las cabañas

Hay propiedades que frecuentan los Joaquín y que están a nombre de la iglesia. Exfieles aseguraron a este medio que las usan “para disfrute personal”, como el rancho Ebenezer en Redlands, en San Bernardino, California; y un complejo de cabañas junto al lago de Big Bear, en el mismo condado.

Sochil Martin relata que tenía nueve años cuando la llevaron por primera vez a esas cabañas. El objetivo era ponerla a bailar con poca ropa canciones de Britney Spears y NSYNC frente a Samuel Joaquín. Cada año regresaba a las montañas de San Bernardino para complacer al ministro.

“Era todo un village (finca). ‘Joaquín Village’ se llamaba. Dicen que no existe cuando tengo varias amigas que todavía platican conmigo y me dicen: ‘claro que sí, yo estuve ahí, a mí me tocó bailar ahí, a mí me tocó ir, a mí me tocó servir’”, dice Martin sobre el sitio.

El complejo tiene una superficie de casi un acre con un pequeño muelle en un brazo del lago Big Bear. Hay un hotel a su lado y otro enfrente. Entre sus amenidades se cuenta una cancha de voleibol y juegos infantiles. La propiedad está valuada en 643,000 dólares, según información del condado de San Bernardino. Sin embargo, expertos en bienes raíces consultados por este medio estiman que cuesta más de un millón de dólares ante la escalada de precios del mercado inmobiliario en California.

Muy pocos fieles saben que existen estas cabañas. Univision logró localizarlas por medio del testimonio de exfieles que las visitaron y buscando en los registros públicos de esa zona. Martin relata que se consideraba bendecida cada vez que la seleccionaban para servir allí a Samuel Joaquín.

En el rancho Ebenezer, valorado en casi 4 millones de dólares y también registrado por la iglesia, ocurrieron algunos festines sexuales de Naasón, dijo Martin en una entrevista con Univision.

A esa finca de 114 acres, protegida por perros y una reja con las iniciales del ministro ‘NJG’, llegaban hombres ligados al poder en México, afirma ella.

"En el rancho Ebenezer de Redlands existían (sic) violaciones. Ahí a mí me tocaba ver cómo llegaban amigos de Naasón que eran políticos; llegaban a veces hasta periodistas, llegaban escritores, o sea, gente de un rango que no tienen nada que ver, que no son ni ministros de la iglesia. Son amigos de él ", contó Martin.

Josué Ventura, otro disidente de la iglesia, dice que ese rancho también era usado para agasajar a los hijos de Naasón. Contó que en una ocasión miembros del templo al que asistía en National City, en el condado de San Diego, organizaron el cumpleaños de su hijo mayor, Adoraim. La fiesta se realizó con la temática de la popular serie ‘Game Of Thrones’.

“Fue una fiesta costosa. Había una carpa, sillas, comida. Yo puse dinero para las decoraciones y otras cosas. Trabajé de noche para pagar (lo que le tocaba) porque fue bastante costosa”, describe Ventura.

Estos lujos contrastan con la pobreza en la cual viven varios fieles, algunos inmigrantes indocumentados. Además del diezmo, ellos organizan vendimias de alimentos y rifas para recaudar lo más posible, aseguran testigos.

“Mi mamá entró desde 1954 a esa iglesia y toda la vida estuvo coopere y coopere, y trabajando y haciendo comidas y actividades y todo. Y se murió cooperando”, reclama Sergio Meza, un expastor que fue chofer de Samuel Joaquín y quien tuvo que vender tamales para sustentar su templo.

“Todos están enriqueciéndose”

El FBI y dos agencias del gobierno mexicano tienen en la mirilla al reino de los Joaquín.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México detectó movimientos financieros que le parecieron sospechosos. Por ejemplo, que La Luz del Mundo efectuó depósitos en bancos estadounidenses en los cuales “no es posible establecer una relación lógica”, es decir, la finalidad del culto no justifica la transferencia de dinero a cierta persona o entidad.

Además, en 2014 y 2015 la iglesia envió más de 71,000 dólares en cuatro transacciones a dos entidades. La UIF señala que es posible que las operaciones ejecutadas a favor de un banco llegaron a contratos de inversión para generar “cantidades relevantes de ingresos por intereses”, una actividad económica en la que no debería participar la congregación.

La queja menciona a otros cinco beneficiados en EEUU de los depósitos interbancarios de la iglesia entre 2015 y 2019.

“En vez de llamarse Iglesia La Luz del Mundo se debería llamar ‘Ministerios Joaquín’. Es una iglesia familiar. Allí todos están enriqueciéndose. Todos: nietos, sobrinos, hijos, yernos”, afirma el expastor Sergio Meza, quien asegura haber visto de cerca los gastos estratosféricos y los regalos caros que le hacían los fieles al antiguo líder de la iglesia, Samuel.

“Cuando yo vine aquí a Los Ángeles en 1986, en el cumpleaños de Samuel Joaquín, le regalaron un Rolls Royce”, afirma Meza refiriéndose a un vehículo que se vende en más de 300,000 dólares.

Este exministro dice que La Luz del Mundo le trae muy malos recuerdos de injusticias e indiferencia porque su familia sufrió por limitaciones cuando evangelizaba en varios estados de EEUU mientras los Joaquín vivían como reyes.

De manera fortuita, Meza descubrió uno de los placeres mundanos de Naasón: se lo encontró preparándose para salir con miembros de su familia y sus asistentes personales a un partido de la selección mexicana de futbol en el Mundial de Rusia en 2018.

Filmaba a los fanáticos cuando vio a Naasón vistiendo una playera del equipo y una gorra. Lo acompañaba una comitiva, incluyendo a Susana Medina Oaxaca, también acusada de abuso de menores en Los Ángeles y quien está libre tras pagar una fianza de 150,000 dólares. Ella se declaró no culpable.

Meza hizo cuentas de lo que él había pagado por asistir al Mundial y multiplicó por los ocho miembros del grupo de Naasón. Por lo menos se habrían gastado casi 160,000 dólares, sin contar que el nivel de gastos del pastor en Rusia era “de lujo’’, anotó.

Por eso, él no duda en afirmar que la avaricia de los Joaquín no conoce límites. “Esa gente nunca se va a llenar. Si tiene un templo, quiere dos; si tiene dos quiere tres. Y si tiene una cuadra quiere dos cuadras y si tiene un millón (de dólares) quieren dos millones”, dice enfadado. “Eso nunca, nunca se acaba”.

En este artículo contribuyeron Patricio Mateluna, Paula Rosado y David Valencia.