Cambiar Ciudad
Tren de Aragua

La policía detiene en Colombia a uno de los capos del Tren de Aragua

La Secretaría de Seguridad de Bogotá reportó en X, antes Twitter, que quien califica de máximo cabecilla del Tren de Aragua en Bogotá y Soacha es "responsable de múltiples crímenes, secuestros y extorsiones".

Univision y EFE picture
Por:Univision y EFE
Video Golpe al ‘Tren de Aragua’: así fue la captura en España de uno de los líderes de la banda

Las autoridades colombianas detuvieron al que consideran "máximo cabecilla" en Bogotá de la organización criminal trasnacional Tren de Aragua en un operativo ocurrido en la localidad de Aguazul, ubicada en el departamento del Casanare (este), donde se escondió después de huir de la capital colombiana, informó este jueves la Policía.

Se trata de Salomón Fernández Torres, conocido como 'El Salomón', quien, según la institución, recibía órdenes directas del líder de esta organización Héctor Guerrero, también conocido como 'Niño Guerrero'.

PUBLICIDAD

El detenido, según la Policía, era el encargado de dirigir la división de la organización en Bogotá y el municipio vecino de Soacha, ciudades en las que al Tren de Aragua se le ha responsabilizado de delitos como tráfico de estupefacientes, homicidios, extorsiones, secuestros y desapariciones forzadas.

Más sobre Tren de Aragua

Ataques militares de EEUU a supuestas lanchas del narco en el Caribe: expertos analizan su legalidad
10 mins

Ataques militares de EEUU a supuestas lanchas del narco en el Caribe: expertos analizan su legalidad

América Latina
Bukele propone a Maduro enviarle los venezolanos expulsados por EEUU a cambio de la liberación de "presos políticos" en Venezuela
3 mins

Bukele propone a Maduro enviarle los venezolanos expulsados por EEUU a cambio de la liberación de "presos políticos" en Venezuela

América Latina
Esto es lo que se sabe sobre los recientes avances en el caso del asesinato del venezolano Ronald Ojeda en Chile
4 mins

Esto es lo que se sabe sobre los recientes avances en el caso del asesinato del venezolano Ronald Ojeda en Chile

América Latina
EEUU anuncia recompensa de $12 millones por información de los líderes del Tren de Aragua
2:24

EEUU anuncia recompensa de $12 millones por información de los líderes del Tren de Aragua

América Latina
Detienen en Colombia a dos miembros del Tren de Aragua pedidos en extradición por Venezuela
1 mins

Detienen en Colombia a dos miembros del Tren de Aragua pedidos en extradición por Venezuela

América Latina

"En Bogotá, el cabecilla centraba su accionar criminal fundamentalmente en las localidades de Kennedy, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe, con réditos mensuales, que oscilaban entre los 2,000 y 3,000 millones de pesos (entre 482,000 y 719,400 dólares)", detalló la Policía en un comunicado.

Así opera el Tren de Aragua en Bogotá

Para obtener estas ganancias, según lo relatado por la Policía, Fernández ordenaba extorsionar a locales comerciales, a los que presionaba con disparos, lanzamientos de explosivos a su estructura o atentados contra sus propietarios.

También las autoridades lo vincularon con cinco homicidios ocurridos en Bogotá entre abril y junio.

Fernández huyó el pasado 30 de mayo de la capital colombiana, tras una redada en la que cayeron 27 de sus hombres, agregó la información.

En ese momento fueron detenidos varios miembros encargados de extorsionar a casi 200 establecimientos comerciales, siendo judicializados por tráfico de estupefacientes, extorsión, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado.

Mira también:

Video Chile vincula al Tren de Aragua con el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda
Relacionados:
Tren de AraguaActividad de pandillasDetenciónArrestosExtradicionesDelincuencia JuvenilDrogasViolencia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD