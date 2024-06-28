La policía detiene en Colombia a uno de los capos del Tren de Aragua

Video Golpe al ‘Tren de Aragua’: así fue la captura en España de uno de los líderes de la banda

Las autoridades colombianas detuvieron al que consideran "máximo cabecilla" en Bogotá de la organización criminal trasnacional Tren de Aragua en un operativo ocurrido en la localidad de Aguazul, ubicada en el departamento del Casanare (este), donde se escondió después de huir de la capital colombiana, informó este jueves la Policía.

Se trata de Salomón Fernández Torres, conocido como 'El Salomón', quien, según la institución, recibía órdenes directas del líder de esta organización Héctor Guerrero, también conocido como 'Niño Guerrero'.

El detenido, según la Policía, era el encargado de dirigir la división de la organización en Bogotá y el municipio vecino de Soacha, ciudades en las que al Tren de Aragua se le ha responsabilizado de delitos como tráfico de estupefacientes, homicidios, extorsiones, secuestros y desapariciones forzadas.

"En Bogotá, el cabecilla centraba su accionar criminal fundamentalmente en las localidades de Kennedy, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe, con réditos mensuales, que oscilaban entre los 2,000 y 3,000 millones de pesos (entre 482,000 y 719,400 dólares)", detalló la Policía en un comunicado.

Así opera el Tren de Aragua en Bogotá

Para obtener estas ganancias, según lo relatado por la Policía, Fernández ordenaba extorsionar a locales comerciales, a los que presionaba con disparos, lanzamientos de explosivos a su estructura o atentados contra sus propietarios.

También las autoridades lo vincularon con cinco homicidios ocurridos en Bogotá entre abril y junio.

Fernández huyó el pasado 30 de mayo de la capital colombiana, tras una redada en la que cayeron 27 de sus hombres, agregó la información.

En ese momento fueron detenidos varios miembros encargados de extorsionar a casi 200 establecimientos comerciales, siendo judicializados por tráfico de estupefacientes, extorsión, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado.

