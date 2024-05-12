Detienen en Colombia a dos miembros del Tren de Aragua pedidos en extradición por Venezuela

Video Golpe al ‘Tren de Aragua’: así fue la captura en España de uno de los líderes de la banda

Juan Antonio Gil Díaz, alias 'Toño', y Carlos Ramón Escobar García, dos miembros de la banda trasnacional Tren de Aragua, fueron detenidos este domingo, informaron las autoridades colombianas.

Venezuela había solicitado la extradición de los dos hombres a través de una notificación roja de la Interpol, informó la policía de Colombia.

Gil y Escobar fueron detenidos la primera semana de mayo y este domingo, después de que la embajada venezolana en Bogotá solicitara su extradición, fueron notificadas de que iniciarán con el proceso.

Los miembros del Tren de Aragua están acusados de los delitos de terrorismo, extorsión, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tráfico ilícito de armas y municiones, detentación de artefacto explosivo, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir.



Ambos hombres son requeridos por el Juzgado Especial Primero de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas. Por esa razón, ambos serán llevados a una prisión a la espera de que se realicen los trámites de extradición a Venezuela.

La banda criminal Tren de Aragua es señalada por las autoridades de Bogotá como una de las responsables del aumento de la violencia en la ciudad, principalmente con robos, extorsiones a comerciantes y homicidios.

Esa banda nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido por varios países latinoamericanos, como Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades la acusan de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

