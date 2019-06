Piden la liberación de 85 presos políticos que para el gobierno de Nicaragua no existen

MANAGUA, Nicaragua.- Natanjely Rivas Montiel, rostro adusto y de 39 años de edad, llegó a primera hora del martes a la Cárcel La Modelo a reclamar por la liberación de su esposo. Alzaba una pancarta con la foto de su pareja acompañada del nombre resaltado en letras azules: “Francisco Javier Pineda Guatemala”. La mujer no pudo terminar de protestar porque la policía rodeó la manifestación y la disolvió por la fuerza.

“A él no le encontraron armas, porque ellos (la policía) pusieron las armas. Entraron sin pedir permiso a la casa en enero. Sin un papel. Yo estaba sola con la chiquita" de sus hijas, relató Rivas Montiel a Univision Noticias. “Le hicieron una llamada a los policías que estaba adentro, y cuando volvieron a entrar dijeron que encontraron una escopeta y armas hechizas”.

A Rivas Montiel la acompañaban una decena de familiares que reclaman por la liberación de "sus presos políticos". Sin embargo, para el gobierno de Daniel Ortega esta demanda no tiene razón de ser. La administración sandinista alega que ya liberó a los 777 reos de conciencia reclamados por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

“El gobierno incumple porque se acordó que la lista inicial se iba a ir actualizando, porque aquí no han dejado de capturar personas por razones políticas”, dijo José Pallais, integrante de la Alianza Cívica, a Univision Noticias. “La parte del gobierno se niega a revisar caso por caso estos 85”.

Vencimiento del plazo clave

Sin embargo, las contradicciones entre las partes siguen en Nicaragua. La Alianza no regresará a la mesa hasta la liberación de estas 85 personas; en tanto, el gobierno lucha por convencer a la comunidad internacional de que ha cumplido los acuerdos asumidos con la oposición.

En Washington, al Departamento de Estado le ha llegado la hora de publicar un informe sobre Nicaragua para poner en práctica finalmente la ley NicaAct, firmada en diciembre por el presidente Donald Trump , pero cuya aplicación no ha sido desplegada. Mientras que en el Europarlamento, los legisladores del viejo continente esperan que se aclare el caso de los 85 presos políticos restantes alegados por la oposición en Managua.

Human Rights Watch propone nuevas sanciones

"Daniel Ortega no ha mostrado el más mínimo interés en que las víctimas de la feroz represión perpetrada por miembros de la Policía Nacional y matones armados durante las protestas de 2018 logren justicia", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “La reciente liberación de personas detenidas en el contexto de las protestas, muchas de las cuales ahora cumplen arresto domiciliario y siguen procesadas, no debe servir para ocultar que no hay ningún policía investigado por brutales golpizas, violaciones sexuales, remoción de uñas, asfixia y otras atrocidades”.