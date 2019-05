"Pensó que me había matado": una mujer relata el brutal ataque que sufrió en un resort de lujo en República Dominicana

El espectáculo terminó alrededor de las 10:30 pm y ella relata que regresaron a sus habitaciones. "Me dio apetito bailando, así que llamé al servicio de habitaciones (...) recibí un mensaje que ya no estaban sirviendo comida", cuenta la mujer. " Le dije a mi esposo que iría corriendo al salón de nuestro edificio para un snack y volvería en 5 minutos", dice apuntando a que el resort que es un complejo conformado por varios edificios.

Cuando estaba desvanecida -señala- fue arrastrada por unas escaleras a un área subterránea de aguas residuales. "Me patearon en la cabeza, me golpearon con un palo. Y luego estrangulada (...) él desechó mi cuerpo en un área a la que me refiero como el 'agujero'".

"Ahora que he tenido algo de tiempo para curarme, es hora de contar mi historia, con la esperanza de que las mujeres estén más conscientes y, con suerte, prevengan lo que me sucedió (...) Este hombre pensó que me había matado, pero fracasó. Él todavía está ahí fuera, un depredador, esperando a su próxima víctima. Solo que la próxima mujer no puede ser tan afortunada", advirtió.