"Bestia": la macabra historia de una torturadora que sometía sexualmente a mujeres con perros

"Bestia" el cortometraje chileno nominado a los premios Oscar cuenta la macabra historia de Ingrid Olderöck, una agente de la dictadura de Augusto Pinochet (1973- que se dedicó a torturar a mujeres llegando a vejaciones sexuales aberrantes.

Olderöck, conocida también como "la mujer de los perros", buscaba "quebrar las almas" de las mujeres detenidas torturándolas sexualmente hasta con perros adiestrados, contó el director del corto, Hugo Covarrubias, a la agencia AFP.

Quién era Ingrid Olderöck

Olderöck (nacida en 1944 y fallecida en 2001) era hija de alemanes simpatizantes del nazismo. Se desempeñó como agente en un centro de detención clandestino en Santiago, la capital chilena.

Era agente de la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional (DINA), que fue creada por Pinochet tras el derrocamiento del presidente electo, Salvador Allende, en 1973.

Cuando tenía 20 años, indica un artículo de The Conversation, Olderöck se convirtió en policía y ascendió rápidamente en la cadena de mando. Fue la primera mujer paracaidista de Chile en saltar 1,000 pies y una hábil tiradora.

Luego del golpe de Estado de 1973, Olderöck presentó un proyecto para formar un comando femenino antimarxista y estuvo a cargo de 60 aprendices, preparándolos para disparar, detener y torturar a mujeres disidentes de izquierda.

Volodia, el perro entrenado para violar

Luego de que la DINA le pidiera a Olderöck que comenzara a participar de los interrogatorios a los detenidos, Volodia, su perro, se transformó en uno de sus instrumentos de tortura.

Relatos de sus víctimas contaban que la agente había entrenado al pastor alemán para violar a detenidas en el centro, quienes normalmente eran militantes de izquierda contrarias al régimen de derecha de Pinochet.

La película cuenta con información del libro de la periodista Nancy Guzmán, "La mujer de los perros", quien entrevistó a la torturadora en 1996.

Las historias de mujeres que sobrevivieron a la Venda Sexy, un recinto de torturas clandestinas situado en Santiago de Chile en el que operaba la agente, reiteran una y otra vez las vejaciones sufridas y las violaciones de un perro.

El nombre hacía referencia a cómo las mujeres les ponían vendas en los ojos mientras eran sometidas a las torturas y vejaciones sexuales.

Beatriz Bataszew, una sobreviviente, contó en medios chilenos que ella misma fue violada por un perro.

Antes de esa experiencia, una detenida llamada Marta Neira (quien fue desaparecida por la dictadura), había sufrido previamente el mismo abuso sexual por parte del animal y se lo había relatado a Bataszew.

Alejandra Holzapfel, otra mujer que estuvo detenida en Venda Sexy, contó en una entrevista que ella también fue víctima de ese abuso.

"Es cierta (la historia del perro Volodia), a mí me tocó ser violada así, con ese animal... Es una de las historias más terribles y dolorosas que yo solo he podido enfrentar hace muy pocos años. Por mucho tiempo no pude sacarlo, me daba una vergüenza terrible", contó Holzapfel al medio chileno The Clinic.



Según el relato de Holzapfel, Ingrid daba indicaciones al animal mientras "los otros torturadores obligaban a los detenidos a adoptar posiciones que facilitaran el abuso" y que también hombres detenidos en Venda Sexy fueron víctimas "de esta atrocidad".

Olderöck negó las acusaciones, y nunca pagó pena por sus crímenes gracias al pacto militar de silencio y vericuetos político-legales que permitieron la impunidad de estos personajes de la dictadura chilena.

Las violaciones con perros se suman a otras torturas ejercidas sobre los detenidos, que vivieron desde ahogamientos y descargas eléctricas en los genitales.

La película de Ingrid Olderöck

El director Covarrubias fue entrevistado por la agencia AFP sobre su película nominada al Oscar y sobre el personaje central, Ingrid Olderöck.

Estos son unos pasajes de la entrevista:

Pregunta: ¿Quién fue Ingrid Olderöck?

Respuesta: "Es una persona que encarna el mal que reinó en Chile en dictadura. Es un elemento que trabajaba para las esferas de poder de la dictadura. En su condición de ser mujer ella cumplía una labor que era entrenar a mujeres para que torturaran mujeres".

"Una persona que se dedica a quebrar almas como ella obviamente tienen que haberle quebrado el alma en algún momento. Olderöck tenía muchas desviaciones mentales, era una mujer muy paranoica, llena de traumas, que trataba de validarse constantemente".

P: ¿Cuál es el papel del perro de Olderöck en el cortometraje?

R: "En el cortometraje uno de los aspectos que nosotros quisimos tocar es la relación íntima con su perro. Ella tenía tres perros, pero nosotros en el cortometraje 'ficcionamos' esa parte y quisimos mostrar el perro más importante que era Volodia y poco a poco se va develando qué es lo que hace con el perro".

"En la realidad, lo que ella hacía era adiestrar perros para cometer torturas, principalmente para cometer violaciones a mujeres".

P: ¿Por qué cree que 'Bestia' ha logrado conquistar a público en el exterior?

R: "Bestia destaca por la temática, la estética, por la forma en que está trabajada esta temática política. También el género, un thriller psicológico y político que terminó siendo un cortometraje que se diferenciaba bastante del resto, que no termina con un final feliz; en ese sentido también es distinto al resto, es bastante crudo y potente".

