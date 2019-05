Oposición en Nicaragua pide a Ortega "levantar las brutales sanciones" contra la población

La Alianza llamó al Gobierno a "levantar las brutales sanciones que sobre la población ha venido aplicando desde el 18 de abril del año pasado. En particular exigimos el levantamiento de la prohibición a la libre expresión, la libre movilización y a la liberación de los presos políticos ".

Los cruces entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la oposición se dan luego de la negativa de la Alianza a volver a la mesa de negociaciones con el Ejecutivo, al que acusa de no cumplir con los compromisos firmados en la ruta de encontrar una solución a la crisis sociopolítica local.

La Alianza alega que no puede pedir a la comunidad internacional que suspenda las sanciones mientras el gobierno no cumpla con ninguno de los acuerdos: "No es mediante llamamientos líricos y vacíos que se levantarán las sanciones, sino con hechos reales", advirtió la oposición.