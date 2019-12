"No es libertad total, pero estoy feliz: tendré a mi hija en casa": excarcelan a 91 presos políticos en Nicaragua

MANAGUA, Nicaragua.- Tamara Zamora sintió desesperanza en Navidad: su hija, la universitaria Amaya Coppens, pasó Nochebuena en una prisión como presa política del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta madre fue la principal impulsora de la campaña “Navidad sin presos políticos” en Nicaragua y sintió que el esfuerzo había sido en vano porque su hija no fue liberada. Sin embargo, la mañana de este 30 de diciembre la mujer fue sorprendida con la noticia que Amaya y otros 90 reos de conciencia fueron excarcelados por órdenes presidenciales.

Amaya Coppens salió de prisión altiva y con esa sonrisa inalterable que, incluso, mantenía vistiendo el uniforme azul de presa política, cuando el gobierno la acusó de crimen organizado y portación ilegal de armas por el hecho de que la estudiante quiso llevarle agua a otras madres de reos de conciencia que estaban en huelga de hambre hace dos meses en la ciudad de Masaya. Amaya Coppens sonríe aunque su liberación no es total.

“Sabemos de qué no es una libertad total. Es casa por cárcel, pero independientemente de eso estoy feliz: tendré a mi hija en mi casa, podré cuidarla, seguir de cerca su salud. Me llena de felicidad pero debemos tener claro que la lucha debe seguir, este debe ser un cambio radical porque mientras no seamos libres estaremos siempre con la zozobra que hemos tenido“, dijo Tamara Zamora a Univision Noticias, mientras esperaba que la patrulla policial llevara a Amaya Coppens a casa.