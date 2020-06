Narcomula describe su experiencia con hermano de la vicepresidenta de Colombia

De mula a Aruba

"Me pidieron que me tragara unas bolsas de drogas en el hotel y traerlas en mi estómago por tres a cuatro mil dólares", señaló.

"Regresé al apartamento en South Beach muy asustada porque este hombre, Bernardo, era como peligroso", escribió. "Me volé a Colombia asustada y me escondí en un pequeño pueblo", agregó.

Univision envió a la oficina de la vicepresidencia de Colombia un cuestionario con la transcripción de los pasajes de la carta relacionados con Bernardo Ramírez. En los últimos días la vicepresidenta ha respondido a la prensa por el incidente de su hermano, que ella no había comentado en público. La respuesta a Univision no se ha producido. Un asesor de la vicepresidenta dijo que ella no dará más declaraciones sobre el asunto. La solicitud estaba dirigida a su hermano. La abogada de Bernardo Ramirez al momento de su acusacion no ha respondido a Univision.