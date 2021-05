Su testimonio sobre el accidente en el Metro de México se hizo viral y ahora es buscado por supuestos familiares que lo daban por muerto

En entrevista con el diario Milenio , Ausencio dijo que la Fiscalía les pidió no dar datos de lo ocurrido y que ya no diera más entrevistas sobre el tema.

“Los de la Fiscalía se contactaron conmigo y me pedían que yo ya no diera ninguna entrevista, yo no me voy a presentar a la Fiscalía porque el error no lo cometimos nosotros, la negligencia fue de ellos”, asegura.