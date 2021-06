Reporte de NYT afirma que tramo del metro colapsado en México se hizo con rapidez bajo la gestión de Ebrard. Él lo niega

En su edición del domingo, The New York Times afirmó, con base “en el análisis de miles de imágenes por parte de especialistas consultados”, que la razón del colapso del tramo de la Línea 12 se debió a que unos pernos de acero vitales para sostener el viaducto elevado no fueron soldados de manera adecuada, entre prisas por inaugurar la obra antes de terminar el sexenio de Ebrard.