AMLO transmitió la 'mañanera' desde un celular y encerrado en su auto debido a una protesta

“Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario, vamos a pedirle a la gente que sea paciente, no se preocupe, estoy acostumbrado a enfrentar este tipo de asuntos y por la dignidad de la investidura presidencial no puedo someterme a chantajes de nadie, no establezco relaciones de complicidad mafiosa con ningún tipo de intereses creados”, aseguró.