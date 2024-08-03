Protestas en Venezuela: María Corina Machado dice que el país quiere una transición y ofrece negociación con garantías

Video “Maduro, escucha, el pueblo te repudia”: protestan en Caracas por controvertidas elecciones

Tras un sábado de marchas opositoras en toda Venezuela luego de la cuestionada reelección del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la líder de la oposición María Corina Machado ofreció durante una concentración masiva en Caracas una transición negociada con “garantías” para el oficialismo.

Ante miles de seguidores congregados en la capital venezolana para protestar por los cuestionados comicios, Machado dijo que la oposición mantendrá su exigencia de poner fin al gobierno de Maduro.

“Se inició la transición a la democracia en Venezuela. La nuestra es una lucha cívica y pacífica, pero no es débil”, dijo Machado.

Machado reapareció en público en la concentración masiva luego de que fue vista por última vez en una protesta el martes.

Tanto ella como Edmundo Gonzálex, candidato opositor que reclama el triunfo, han dicho sentirse amenazados por el gobierno de Maduro.

El oficialismo afirma que Maduro obtuvo el triunfo en las urnas con 52% de los votos mientras que a González le ha reconocido 43% de respaldo popular.

Pero el oficialismo ha rechazado la posibilidad de un recuento de los votos y las autoridades electorales, afines a Maduro, no han divulgado las actas que confirman el supuesto triunfo.

Por su parte, la oposición sostiene que, de acuerdo con 84% de las actas, que tiene en su poder y divulgó en su sitio web, González derrotó a Maduro con casi el 70% de los votos.

Análisis independientes indican que, de acuerdo con esas actas y que Maduro desconoce, González habría ganado las elecciones.

Las protestas desatadas tras los comicios del domingo pasado han dejado unos 1,200 detenidos. La ONG Foro Penal hasta el momento ha reportado 11 fallecidos.

Sin embargo, este mismo sábado en una manifestación convocada por el gobierno, Nicolás Maduro dijo que las autoridades han detenido a más de 2,000 personas en el marco de las protestas contra los resultados de las elecciones del pasado domingo.

Maduro agregó que “a cada emboscada, habrá una respuesta”, en referencia a las manifestaciones contra su reelección, que la oposición considera fraudulentas.

“Venezuela está en paz, Venezuela está en calma, Venezuela está vibrante y brillante. Nadie podrá imponer escenarios de violencia. Habrá una emboscada, a cada emboscada, habrá una respuesta, y en Venezuela se impondrá la paz, la Constitución, el derecho de la gente”, dijo.

Machado ofrece negociación con “garantías” para una transición ordenada

Durante la concentración del sábado, Machado, quien ha dicho temer por su vida, ofreció una negociación para poner fin al gobierno de Maduro y llevar a cabo una transición ordenada.

"Estamos dispuestos a una negociación donde daremos garantías y daremos incentivos para que sea ordenada y pacífica", dijo la líder opositora.

Partidarios aplauden a la líder opositora María Corina Machado durante un mitin en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Imagen Matias Delacroix/AP

En medio de gritos de los manifestantes de “¡libertad” y “¡hasta el final”, Machado reiteró que la oposición está firme en su exigencia de que se respeten los resultados electorales.

“Hoy el miedo está en otra parte porque saben que hay un país decidido a avanzar", expresó.

“No aguanto más la situación del país”, dice manifestante

Con la voz entrecortada y portando una bandera venezolana, Elizabeth Martínez, una trabajadora doméstica que acudió al mitin opositor, dijo a la agencia AP estar “al límite”.

“No aguanto más la situación del país”, confesó la mujer y admitió que, aunque “durante todos estos años me he querido mantener en Venezuela, en la lucha”, ha pensado en irse, pero le cuesta separarse de su familia.

Simpatizantes apoyan a la líder opositora María Corina Machado en la manifestación masiva en Caracas el 3 de agosto de 2024. (AP Foto/Cristian Hernandez) Imagen Cristian Hernandez/AP

En medio de la multitud también caminaba Carmen Elena García, una humilde comerciante de 57 años, quien afirmó que decidió salir a marchar “porque no estamos de acuerdo que nos roben los votos… voy a luchar hasta el final. Ellos nos tienen que respetar nuestros votos”.

Levantando una bandera venezolana con su mano izquierda caminaba entre la gente, Ana Rosa López, una corredora inmobiliaria de 61 años.

Partidarios se reúnen para manifestarse con la líder opositora María Corina Machado, en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Imagen Matias Delacroix/AP

“Vine con mi hija y mi familia a apoyar a esa mujer valiente que es María Corina”, señaló López.

Agregó que confiaba en que la movilización sirva para que “se haga valer el derecho de que González Urrutia ganó la elección por mayoría en todas las mesas. Esas cosas no se pueden ocultar”.

En medio de reclamos de la oposición, Maduro habla de supuesta “emboscada”

De forma simultánea a la concentración masiva de la oposición, Maduro organizó su propia manifestación a la que denominó “madre de todas las marchas”, aunque registró poca participación.

Al referirse a la concentración opositora, Maduro denunció la existencia de supuestos grupos que estarían preparando para el sábado una “nueva emboscada” en una barriada del este de la capital con granadas y otras armas.

Ante su denuncia del supuesto plan, ordenó a las fuerzas de seguridad estar alertas.

Decenas de simpatizantes recorrieron en sus vehículos el este de Caracas sonando sus bocinas en apoyo a Maduro

7 países reconocen triunfo de la oposición en las elecciones venezolanas

Pese a los alegatos del oficialismo, los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Ecuador, Costa Rica, Perú y Panamá reconocieron a González como el triunfador en los comicios venezolanos.

Al reconocer la victoria de González, el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que la “abrumadora evidencia” indica que el opositor derrotó a Maduro.

“Ahora es el tiempo para los partidos en Venezuela de iniciar las discusiones sobre una transición pacífica y respetuosa de acuerdo con la ley electoral en Venezuela y los deseos del pueblo venezolano”, dijo Blinken en su declaración sobre la victoria de la oposición.

Por separado, los gobiernos de Brasil, Colombia y México pidieron una "verificación imparcial de los resultados".

Análisis independientes registran evidencia de triunfo opositor

En medio de la negativa de las autoridades electorales de divulgar las actas y de que la oposición sí difundió imágenes del 84% de las mismas, diversos análisis independientes indican que existen serias dudas del supuesto triunfo de Maduro.

Por ejemplo, un análisis de AP de las actas publicadas por la oposición indica que su candidato obtuvo significativamente más votos en las elecciones del domingo de lo que el gobierno ha afirmado.

Para su análisis, la agencia de noticias procesó casi 24,000 imágenes de actas de escrutinio, que representan los resultados del 79% de las máquinas de votación.

Cada hoja codificada de votos cuenta con códigos QR, que AP decodificó y analizó programáticamente, lo que resultó en tabulaciones de 10,26 millones de votos.

Según los cálculos, el opositor González recibió 6.89 millones de votos, casi medio millón más de lo que el gobierno dice que obtuvo Maduro. Las tabulaciones también muestran que Maduro recibió 3.13 millones de votoes de las actas publicadas.

También la Misión de Observación Electoral (MOE) Colombia analizó los datos de las actas electorales disponibles para tratar de arrojar luz al respecto.

Según esta plataforma de organizaciones de la sociedad civil colombiana que promueve el ejercicio de los derechos civiles y políticos, las miles de actas que la oposición venezolana hizo públicas no dejan lugar a dudas sobre el resultado.

Venezolanos en el exterior también exigen una transición

Miles de manifestantes en distintas ciudades del mundo también exigieron que se respete el triunfo de González.

Por ejemplo, venezolanos en Miami se reunieron de forma multitudinaria en el Bayfront Park, en el centro de Miami, para condenar lo que denominaron un "fraude masivo" encabezado por Maduro en las elecciones presidenciales.

Además exigieron poner fin a la represión, los encarcelamientos y los asesinatos de opositores y manifestantes en su país.

También hubo manifestaciones en Bogotá, Madrid y Washington DC, entre otras capitales.

