López Obrador asegura que México era un "narcoestado" durante gobiernos anteriores

"Pensaba que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano, pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un narco-Estado porque estaba tomado el Gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia", declaró.

Calderón acusa a AMLO de persecución política

"Lo que están haciendo es utilizar la Justicia o la Fiscalía, no para hacer justicia, sino para asustar o querer asustar o castigar a enemigos políticos, adversarios del Gobierno que saben que les pueden quitar la mayoría en el 2021, esta es una persecución política que no tiene base", dijo en entrevista con Radio Fórmula.

"¿Y dónde está Lozoya ahora? Lozoya no va a pisar la cárcel y lo que está haciendo el Gobierno de López Obrador es utilizar este caso no para hacer justicia, no para castigar la corrupción, sino para utilizarla con mentiras o propósitos de persecución política a sus adversarios", aseveró.