Las últimas horas de Evo Morales en la presidencia tras 20 días de férreas protestas en Bolivia

LA PAZ, Bolivia.- “Aquí no termina la vida, la lucha sigue”, afirmó este domingo Evo Morales en el mensaje de renuncia a la presidencia de Bolivia , pronunciado desde la zona cocalera del Chapare al cabo de una jornada llena de tensiones y violencia en la crisis política que lleva veinte días, desde que el Tribunal Supremo Electoral declaró que fue reelegido en primera vuelta en los comicios del pasado 20 de octubre.

Las últimas horas

No obstante, para los dirigentes opositores ya no era suficiente porque consideraron que el informe de la OEA, aunque no hablaba de fraude, sí podía considerarse como un base de los indicios de delitos por los que tenían que ser juzgados los jueces electorales.