Los bolivianos esperan los resultados presidenciales tras un balotaje marcado por una crisis económica

Los bolivianos votaron por presidente este domingo y esperan conocer los resultados tras una jornada electoral tranquila en la que acudieron masivamente a sufragar. En el inédito balotaje se enfrentan el senador centrista Rodrigo Paz y el expresidente conservador Jorge “Tuto” Quiroga, los dos candidatos más votados en la primera vuelta del 17 de agosto.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anticipó que los primeros resultados preliminares estarían disponibles a partir de las 8:00 pm (hora local).

La elección se produjo en el marco de una crisis caracterizada por la escasez de combustible, la escalada de los precios de los alimentos y la falta de empleo. Según diversos sondeos, para el 80% de los bolivianos la principal preocupación es la economía.

La jornada transcurrió tranquila y con los ciudadanos acudiendo en gran número a votar, dijo Davor Stier, jefe de la misión de observadores de la Unión Europea. Las autoridades desplegaron a 27,000 policías para apoyar y resguardar el orden público en las 35,000 mesas de sufragio.

El primero en votar fue el presidente saliente, Luis Arce, en La Paz. “Exhortamos a los dos candidatos a cuidar la democracia y respetar el resultado”, señaló el mandatario, quien fue abucheado tras depositar su voto.

Poco antes de inaugurar la jornada, el presidente del TSE, Óscar Hessenteufel, aseguró que “estamos en condiciones de ofrecer unas elecciones justas, limpias, transparentes y confiables para fortalecer los 43 años de democracia”.

El nuevo gobierno pondrá fin a casi 20 años de administración del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) de los mandatarios Evo Morales y Arce que concluyen en medio de la peor crisis económica en 40 años y una fractura interna que ha llevado a ese partido a su peor derrota electoral en la primera vuelta del 17 de agosto.

“Desde 2005 que postuló Evo (Morales), no teníamos muchas opciones, así que esto me emociona”, dijo Carlos Flores, un profesor de secundaria de 41 años que esperaba frente a un recinto electoral en el centro de La Paz.

Un nuevo presidente que deberá tejer alianzas

El ganador estará obligado a buscar alianzas con fuerzas afines para alcanzar la mayoría en la Asamblea Legislativa y lograr una gobernabilidad que le permita encarar urgentes ajustes a la economía para revertir el déficit fiscal que ronda el 10% del Producto Interno Bruto, una inflación acumulada a agosto de 18.3%, una escasez de combustible que está afectando la producción agrícola y una recesión que el Banco Mundial prevé se extenderá hasta 2027.

Paz, de 58 años, hijo del expresidente izquierdista Jaime Paz Zamora (1989-1993), ganó sorpresivamente en la primera vuelta con 32% de los votos; mientras que Quiroga, 65 años y quien saltó a la política de la mano de un dictador convertido a la democracia, el general Hugo Banzer (1971-1978 y 1997-2001, obtuvo 26%.

“Es un gran paso para la patria. Lo que determine el pueblo hay que respaldar y apoyar para sacar al país adelante. Cada voto vale”, dijo Paz tras votar en su natal Tarija, en el sur de Bolivia.

“Ahora yo quiero un cambio, quiero que los bonos, las ayudas que han prometido se hagan realidad”, dijo antes de votar Yola Rojas, una vendedora aymara de 67 años, en referencia a la promesa de campaña del candidato Paz. “Soy abuela y madre, estoy a cargo de mi familia y con estos precios altos, ya no podemos más, necesitamos soluciones urgentes”.

Su esposo es camionero de carga de arroz pero ha tenido dificultades con el combustible, aseguró.

Mientras Raúl Negrete, un arquitecto de 58 años, dijo que votará por Quiroga. “No me cae bien, no tenemos muchas opciones, pero ‘Tuto’ (Quiroga) tiene la experiencia”, expresó.

Esta es la primera vez que Paz se postula a la Presidencia aunque tiene una carrera de 20 años en política como diputado, alcalde y gobernador de Tarija y actual senador.

Para Quiroga es su cuarto intento por regresar al poder después de gobernar un año (2001-2002) tras la dimisión de Banzer. Paz pudo captar el voto desencantado con el MAS y el apoyo de sectores moderados, mientras Quiroga tiene apoyo de sectores empresariales y votantes que valoran su experiencia y roce internacional.

También el expresidente Morales emitió su voto en su feudo cocalero del Chapare, donde la votación se realizó sin contratiempos. En la primera vuelta había llamado a sus seguidores a anular el voto.

El giro político que sumó a Bolivia a una oleada conservadora en el continente supondrá para el país andino —el más pobre de Sudamérica— dejar atrás casi 20 años de economía estatista y regresar a políticas de libre mercado y apertura a la inversión extranjera, según la oferta de los dos contendores.

El nuevo mandatario asumirá el 8 de noviembre.

