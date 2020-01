Juan Guaidó logra ingresar a la fuerza a la Asamblea de Venezuela y se juramenta

Fue justo en medio de la irregular sesión que ingresó poco después Guaidó con un grupo de diputados opositores gritando que el debate era ilegítimo al no existir el quorum reglamentario según el cual se requieren 84 diputados para empezar las discusiones.

"No hay quorum, esto es ilegítimo", repetía a gritos la diputada Manuela Bolívar desde el palco de prensa del Palacio Federal Legislativo antes de que llegara Guaidó, según reseñó la agencia de noticias española EFE.

Sobre los parlamentarios que decidieron unirse a los diputados chavistas, Guaidó pidió que no se les identificara con las siglas de ninguna organización política. "A los diputados traidores no hay que ponerles siglas de PJ (Primero Justicia, de VP (Voluntad Popular), porque no lo son", aclaró.