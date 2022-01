Ministro de gobernación de El Salvador habría nacido en dos países el mismo día, según documentos obtenidos por Univision

“Si [Bidegain] hubiera nacido en un hospital, el nombre del hospital debería aparecr en el acta y la persona debía haber entregado las huellas plantares del niño’’, explicó la persona que pidió no ser identificada.

La constancia de la alcaldía de Nejapa no menciona las pruebas de nacimiento aportadas por los familiares del niño, lo cual no es irregular.