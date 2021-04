Investigan la muerte de un menor que fue "succionado" por un filtro en un parque acuático del Caribe mexicano

La Fiscalía del estado de Quintana Roo, en el Caribe mexicano, investiga la muerte de un menor de 13 años que falleció ahogado luego de ser “succionado” por un de los filtros de basura de las instalaciones del parque acuático Xenses, del Grupo Xcaret, que atribuyó el accidente a "un error humano".

Según el relato ofrecido por el Ministerio Público en un comunicado, los hechos, que se investigan como “homicidio culposo”, ocurrieron el pasado 27 de marzo, cuando el menor, identificado como Leonardo Luna Guerrero, estaba nadando con su padre en uno de los ríos del parque y "fue arrastrado por la corriente".

El padre del niño, Miguel Luna-Calvo, un médico originario del norteño estado mexicano de Durango, trató de ayudar a su hijo, a quien vio inconsciente y con la pierna destrozada por la succión del filtro.

“Mientras llegaba la ambulancia le di respiración boca a boca, minutos después llegó la ambulancia sin oxígeno, el personal no tiene noción de qué son los primeros auxilios. De ahí, llegamos al hospital Amerimed, mi hijo necesitaba un catéter y no se lo pusieron, yo me ofrecí como médico cardiólogo a ponérselo, es mi especialidad, soy experto en eso y no me dejaron”, explicó Luna-Calvo en declaraciones a la prensa local.

El padre agregó que no le permitieron pagar la cuenta del hospital, por lo que pensó que era un intento por silenciarlo.

“No se imaginan lo que tardaron en darme el cuerpo de mi hijo, no me lo querían entregar, me pidieron firmar antes un perdón a favor del parque Xenses, el cual fue muy condicionado por los asesores jurídicos del Grupo Xcaret”, y añadió que sí firmó el documento.

Por su parte, la fiscalía del estado, en su versión, señaló que le practicaron las maniobras de reanimación para posteriormente ser trasladado a un hospital privado en el municipio de Solidaridad, donde falleció.

A raíz del deceso, la institución "inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo".

"La carpeta de investigación aún se encuentra en trámite, por lo que se están realizando todos los actos de investigación pertinentes y conducentes para determinar la probable participación de la o las personas quienes por comisión u omisión se encuentren relacionadas con el evento delictivo", detalló.

En un comunicado, el Grupo Xcaret, propietario de varios parques recreativos en el Caribe mexicano, admitió que "un error humano ocasionó la falla que condujo a este accidente".

De acuerdo con la empresa, el error se debió a "unos arreglos no autorizados" en el río donde se ahogó el menor, que es una atracción de flotación de unos 60 centímetros de profundidad que en condiciones normales "no representa ningún riesgo para los visitantes".

"Iniciamos de inmediato una investigación para determinar las causas de lo sucedido", expresó la compañía, que hasta este jueves no se había pronunciado.

El Grupo Xcaret tiene más de 30 años de existencia y sus parques han recibido desde entonces a más de 45 millones de personas.