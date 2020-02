"Imagínese si fueron capaces de hacer eso con una niña": tía que entregó a presuntos asesinos de Fátima teme represalias

"Vivo sola con mi compañera, que somos dos personas grandes, y tengo miedo de las represalias porque ya me he enterado por mis hermanos que mi sobrino tenía mala fama en su colonia o barrio. Tengo miedo de la represalia, no me arrepiento y lo haría otra vez. Se lo dejo a las manos de Dios si me pasa algo, pero sí pediría que se me dé (seguridad)", dijo Irma Reyes.