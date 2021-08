Gobierno de Bukele negoció con las pandillas MS-13 y Barrio 18 e intentó esconder la evidencia

– Ahorita estaba en línea con los contactos y, sinceramente hermano, ellos me manifiestan lo mismo que acabo yo de transmitir al chavo, de que a ellos les preocupa el más mínimo error que podamos cometer de parte de nosotros y también ellos tienen el cuidado de no cometer el más mínimo error de la parte de ellos para que esto no fracase y no salga a la luz pública de que hay un entendimiento. Podemos conseguir guantes negros. ¿Cuál es el gran problema? De que a veces te quitan las botas, los zapatos, se te rompen los guantes y se te vaya a ver la tinta, ese es el otro temor de ellos, a veces hay movimientos de cuello y quedan a la vista. Ya le transmití al chavo esperando la última palabra que me diga, el objetivo es solidificar ustedes los temas como rueda con la rueda de allá dentro.