Exclusiva: Gobierno mexicano emprende masiva investigación bancaria al gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto

Univision envió solicitudes de entrevista a Peña Nieto por distintas vías, pero no obtuvo respuesta. Maritza Díaz, madre de Diego Alejandro, hijo del mandatario y quien es menor de edad, dijo que ella no tiene nada que aportar. " Mi hijo solo recibe de su papá una pensión mensual ", añadió. Univision no pudo localizar a Angélica Rivera ni a los hijos adultos de Peña Nieto.

En la lista de bancos conminados a entregar la información se encuentran instituciones internacionales como Deutsche Bank México, HSBC México, Industrial and Commercial Bank of China México y Barclays Bank México.

"Estaré atento a cualquier requerimiento que se me formule por la autoridad, porque aparte de mi familia, lo más valioso que he construido en mi vida es mi honorabilidad", dijo Narro.

Excandidato, también investigado

"En otras administraciones, estos oficios los enviaban a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, pero no así", dijo la fuente, quien pidió que no se revele su identidad, por temor a perder su empleo. "La que ha estado mandando los oficios es la Función Pública, están de cacería", añadió la fuente entregó los documentos a Univision.

Otros miembros del gabinete

En febrero de 2020, el diario The Wall Street Journal citó fuentes oficiales, diciendo que Peña Nieto era investigado. López Obrador respondió que él no estaba enterado de que hubiera una denuncia en contra del exmandatario. "Nosotros como Ejecutivo no hemos presentado ninguna denuncia, por eso no puedo decir que exista", dijo. El diario mexicano El Universal también había publicado que el presidente López Obrador dio instrucciones a su gabinete para que se investigara a Peña Nieto y a su familia.