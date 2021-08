Liberan a exdiputado opositor a Maduro tras inicio de negociaciones sobre la crisis en Venezuela

Una de sus abogadas, Teresly Malavé, explicó a la agencia AFP que el juez "no le ha impuesto las condiciones", al menos hasta el momento. "(Este lunes) le informaremos al juez la decisión y me imagino que le dirán que le dé libertad plena o (régimen de) presentación", dijo Malavé, quien descartó que se trate de una medida de casa por cárcel. "No tiene apostamiento policial ni nada".