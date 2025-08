Elecciones en México | Los dardos entre los candidatos opacan sus propuestas en el primer debate presidencial

Los ataques opacan las propuestas de Sheinbaum, Gálvez y Álvarez

La candidata del PRI PAN y PRD, también invitó a María Isabel, mamá de Brisa, una niña que sufre de cáncer, y durante el debate Gálvez encaró a Sheinbaum sobre la falta de medicamentos en los hospitales públicos acusándola de no hacer caso de los múltiples casos de escasez de medicinas.

“Es una indolencia que hallan muerto 19 niños y seis adultos. Un año antes tú tenías los elementos legales para clausurar ese colegio y no lo hiciste. Eres una mujer fría y sin corazón (...) Eso se llama negligencia criminal”, le reprochó Gálvez a Sheinbaum.

Sheinbaum busca seguir con la política de AMLO y Gálvez la critica

“Tú presumes mucho a AMLO, pero no eres AMLO, no tienes su carisma”, le dijo la exsenadora a la candidata de Morena en otra ocasión.

Qué dijeron sobre la inmigración

Fueron apenas unos minutos lo que hablaron sobre la migración, en los que no hubo propuestas concretas sobre cómo trabajarían con Estados Unidos para atajar la crisis en la frontera entre los dos países.

La pregunta puntual fue cómo abordarían a los migrantes que ingresen a México . Gálvez respondió: "Como senadora presenté dos iniciativas para que una vez que estén adentro no se les moleste, no se les ataque, que tengan condiciones de pleno respeto a sus derechos humanos. Tenemos que tener una frontera sur segura".

"Yo creo que los migrantes pueden ser una oportunidad de crecimiento económico para México, no un problema. Hay que ver con Estados Unidos (...) cuando decidimos ser un tercer país seguro en los hechos lo hicimos sin ningún condicionamiento", dijo sin dar detalles sobre ello.

Sheinbaum, por su parte, dijo que "lo más importante es que no va a disminuir la migración si no se atienden las causas. Y las causas de la migración son esencialmente la pobreza en Centroamérica y en otros países donde se produce la migración. Esa es la propuesta esencial y el debate con Estados Unidos, que lo que se dedica hoy al armamentismo, un porcentaje de eso, se dedique para la ayuda los países y disminuya la migración".

Un debate con pocas sorpresas

Los debates electorales se han convertido en las últimas décadas en una práctica cada vez más común que pueden llevar a giros sorpresivos en el resultado de los comicios, tal como ocurrió el año pasado en Ecuador. Pero en el caso mexicano no se prevé que genere mayor impacto en las preferencias electorales, que lucen muy definidas a favor de la candidata del partido gobernante, según indicaron analistas consultados por The Associated Press.