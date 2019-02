Embajador de Guaidó en EEUU: "El exilio nos sirvió para armar la estrategia contra la dictadura de Maduro"

Varias cosas lo sorprenden esta tarde: “El apoyo tan grande que hemos recibido” y los cinco años transcurridos. “Nunca me imaginé tener que salir de mi país por persecución política”, explica. Cansado, ya sin saco, luego de la jornada matutina de la Conferencia Mundial para la ayuda humanitaria en Venezuela que se realizó en la sede principal de la OEA, recibía a periodistas y equipos de trabajo por turnos.

Una ilegitimidad que resultó clave

-Claro. Porque ante la situación que teníamos la pregunta era muy obvia: ¿qué pasa cuando no hay presidente electo? Entonces la respuesta fue el artículo 233 de la Constitución. Pero hay un usurpador y eso tenemos que solucionarlo.

- El exilio nos sirvió para armar una estrategia contra la dictadura de Maduro. Esto es el esfuerzo de mucha gente y hay que entenderlo en esa amplitud. Pero te digo que cuando yo llegué aquí a Estados Unidos en 2014, yo decía que en Venezuela había una dictadura y nadie me hacía caso. Al principio no me atendían. Pero eso fue cambiando y ahora mira, republicanos y demócratas nos apoyan por igual.