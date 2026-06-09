Venezuela

Liberan a medio centenar de presos políticos militares venezolanos

Este martes se confirmó la excarcelación de decenas de presos políticos venezolanos, todos militares, que permanecían detenidos señalados por el derrocado régimen de Nicolás Maduro de conspirar contra su gobierno.

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Por:N+ Univision
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Este martes se confirmó la excarcelación de medio centenar de presos políticos militares venezolanos, incluyendo altos oficiales como generales o coroneles, que habían sido capturados señalados de supuestas conspiraciones contra el gobierno del derrocado Nicolás Maduro.

Distintas organizaciones venezolanas de defensa de derechos humanos como Foro Penal, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, o el Comité por la Libertad de los Presos Políticos informaron de las liberaciones de los detenidos.

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El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, informó en redes sociales que habían verificado "13 excarcelaciones de presos políticos militares desde anoche hasta ahora", mientras que Gonzalo Himiob, vicepresidente de la misma organización, dijo que se confirmaba "la excarcelación de otros tres presos políticos desde Ramo Verde: Sargento primero Edgar Giménez, Sargento segundo Francisco Pacheco y soldado Alexis José Lugo".

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De acuerdo con un reporte del diario El País, las liberaciones suman 54 militares, incluyendo tres mujeres. La mayoría de los detenidos habían sido capturados relacionados con una supuesta conspiración conocida como Brazalete Blanco, denunciada por las fuerzas de seguridad de Maduro en 2024.

En enero de 2024 el fiscal general del gobierno de Maduro, Tarek William Saab, anunció la detención de 32 personas ligadas a cinco presuntos planes para asesinar al exmandatario venezolano. Las supuestas conspiraciones estaban conformadas por militares de distintos rangos.

"Acaban de salir del centro de detención El Rodeo I los militares Carlos Sánchez, Martínez Macías y Guillermo Henry César Ziero, todos detenidos desde 2023; junto a ellos, Javier Quinto, arrestado a inicios de 2025, y Jesús Bertilio Villafañe, detenido en 2024", informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Algunas de estas personas recuperaron la libertad con medidas restrictivas, como la prohibición de salir del país.

"Es importante recordar que estas personas permanecían detenidas sin haber cometido delito alguno. Por eso insistimos: los presos políticos merecen recuperar su libertad plena", afirmó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

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También hubo liberaciones de otros casos como el del sargento mayor de la Guardia Nacional Darwin Urdaneta, detenido desde el 2020 por el caso del "Espía Estadounidense", informó la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.

"Recordamos que más de 500 personas siguen detenidas, y los familiares llevan cinco meses esperando que se cumplan las excarcelaciones prometidas", dijo el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

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