Ecuador despenaliza la eutanasia tras el sonado caso de Paola Roldán, la mujer que pide morir por padecer una enfermedad degenerativa

Ecuador despenalizó este miércoles la eutanasia, con lo que se convirtió en el segundo país latinoamericano en dar luz verde a este procedimiento después Colombia.

La decisión fue consecuencia de la lucha judicial impulsada por Paola Roldán, una mujer de 43 años, quien padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que progresivamente va inhabilitando sus músculos y que precisa asistencia de oxígeno y personal especializado durante las 24 horas.

La Corte Constitucional evaluó los alegatos de Roldán y explicó que "sería irrazonable imponer a quien atraviesa esta situación una obligación de mantenerse con vida".

"Cada ser humano puede tomar decisiones libres e informadas cuando se afecta su desarrollo personal, lo que, a criterio de esta Magistratura, incluye la opción de poner fin al sufrimiento intenso causado por una lesión corporal grave e irreversible o una enfermedad grave e incurable", señaló el máximo tribunal constitucional en un comunicado.

La sanción por homicidio "no podrá aplicarse al médico que realiza un procedimiento de eutanasia activa en aras de preservar los derechos de una vida digna y al libre desarrollo de la personalidad del paciente", dice el comunicado.

Ahora, por solicitud de la Corte, el Ministerio de Salud debe elaborar en un plazo de dos meses un reglamento para los procesos de eutanasia activa y la defensoría del pueblo tiene que redactar en seis meses un proyecto de ley que deberá ser aprobado por el Congreso en máximo un año.

En caso de que el Parlamento rechace el proyecto, se mantendrá en pie la resolución constitucional.

“Recibo esta noticia muy conmovida y con alivio, hubo días en que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda”, dijo Roldán en una conferencia de prensa horas después de la sentencia.

La lucha de Paola Roldán para conseguir una muerte digna

Roldán, que tiene una discapacidad del 95% en su cuerpo y permanece postrada en una cama en su casa, interpuso en agosto del año pasado una demanda contra el artículo 144 del código penal ecuatoriano, que considera a la eutanasia como un homicidio y lo castiga con una pena de prisión de entre 10 y 13 años.

La mujer relató a mediados de enero que entre Navidad y Año Nuevo estuvo a punto de morir docenas de veces por ahogamiento y que incluso recibió los santos óleos, según contó en su cuenta de X, antes Twitter, mientras urgía a los magistrados de la Corte una respuesta a su pedido.

La sentencia de este miércoles le dio la razón sobre la "inconstitucionalidad" del apartado, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: que un médico realice el procedimiento y que ella exprese su consentimiento inequívoco, libre e informado o a través de su representante cuando no pueda expresarlo.



El fallo también aclaró que tendrá efectos inmediatos. Roldán había pedido a la corte que en caso de que fallara a su favor le permitiera poner en práctica la muerte asistida después de 15 días.

Por ello, la mujer indicó que pasará los siguientes días con su familia y sus abogados para dirigir todo lo que significa el dictamen de la corte, pues "recibir la información es distinto a soñar con ello".

"He requerido muchas manos que me acompañen. Agradezco a los que me han apoyado y también a mis detractores. La lucha por los derechos humanos no es un camino asfaltado. Hoy Ecuador es un país un poco más acogedor, libre y digno", aseveró.

¿Más personas solicitarán la eutanasia en Ecuador?

Roldán comentó que tras conocer la decisión recibió llamadas de varias personas que la han apoyado y que también están en condiciones de solicitar la eutanasia.

El abogado Farith Simón señaló que la sentencia no es aplicable únicamente para Roldán, pues el fallo "es de efectos generales y ampara todas las personas que quieran acogerse a este derecho en el país".

Mientras que el abogado Pablo Encalada enfatizó en que desde este miércoles "ningún médico en Ecuador puede ir a la cárcel por practicar la eutanasia en las circunstancias establecidas en la sentencia".



Encalada aseguró que el fallo "es una decisión histórica" para Ecuador y destacó que refuerza el derecho a la vida digna enmarcado en la Constitución, al permitir que cualquiera pueda elegir cuándo morir dentro de las circunstancias contempladas.

En América Latina, solo Colombia despenalizó antes la eutanasia. Uruguay, Chile y Cuba discuten proyectos al respecto y en México existe la llamada ley del "buen morir", que autoriza al paciente o su familia a solicitar que la vida no sea prolongada por medios artificiales.

La práctica de la eutanasia es legal en Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, España y varios estados de Australia.

Otras jurisdicciones, incluidos varios estados de EEUU, permiten el suicidio asistido, en el que los pacientes toman ellos mismos la droga letal, generalmente en una bebida recetada por un médico.

