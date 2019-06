"Yo respiro, pero ya no vivo": la historia de la joven abusada sexualmente que quería la eutanasia

Noa Pothoven tenía 11 años cuando fue abusada sexualmente por primera vez por un primo en una fiesta infantil. A sus 14 años le pasó algo peor: dos hombres la violaron en la calle. Esos episodios cambiaron su vida para siempre y las secuelas que le dejaron hicieron estragos: durante mucho tiempo no se lo dijo a nadie por miedo y vergüenza, lo que le provocó estrés postraumático, depresión y anorexia. En diciembre cumplió 17 y decidió que quería morir.

En su libro contó que muchas de las soluciones llegaron tarde y no la hicieron superar el dolor que sentía.

"Estuve pensando por un tiempo si debería o no compartir esto, pero decidí hacerlo de todos modos. El amor es dejar ir. Tal vez esto tome por sorpresa a algunos, dadas mis publicaciones sobre hospitalización, pero mis planes han estado ahí por un largo tiempo y no es impulsivo...", así empezaba su mensaje de despedida. "Iré directo al grano: en máximo 10 días moriré", anunció.

"Luego de años batallando y luchando, estoy exhausta. Realmente no he estado viva por tanto tiempo, sobrevivo, y ni siquiera eso. Yo respiro, pero ya no vivo", agregó.