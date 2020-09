Deutsche Bank reportó transferencias sospechosas de consultor político venezolano JJ Rendón

El estratega político venezolano JJ Rendón asegura que no ha sido fácil lidiar con los bancos en Estados Unidos debido a su controversial papel en numerosos procesos electorales de América Latina. De allí que para él no sea un procedimiento inusual responder preguntas a los bancos sobre los escándalos en los que se ha visto envuelto en la región, comentó.

En ciertos casos son agentes federales quienes hacen las preguntas, detalló Rendón.

"No solamente al FBI. Yo le he dado explicaciones a cuanta autoridad se me ha acercado para que yo le aclare lo que le tenga que aclarar", dijo en una entrevista telefónica desde su apartamento en Miami. "Con el corazón en la mano te pido que me pongas textual: yo siempre estoy y he estado dispuesto frente a la autoridad competente a aclarar lo que tenga que aclarar, a mí lo que no me conviene es el cuento de pasillo".

Los más recientes cuestionamientos que enfrenta el estratega político de 56 años no son precisamente cuentos de pasillo. Por un lado, su nombre aparece citado por el Deutsche Bank en un reporte de actividades sospechosas de abril de 2017 y por el otro su empresa de consultoría figura en una lista de facturas que pagó la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto con dineros oscuros de Odebrecht, según lo denunció la semana pasada el exdirector de la estatal petrolera Pemex Emilio Lozoya.

Como parte de una filtración masiva de reportes de actividades sospechosas de numerosos bancos del mundo, se conoció que el Deutsche Bank tenía bajo su lupa operaciones del consultor político por más de medio millón de dólares. El reporte mencionó seis transferencias "sospechosas" que podrían "tener relación con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto".

El informe citó publicaciones periodísticas de escándalos en los que Rendón ha sido el centro de atención en los últimos ocho años como un supuesto caso de "sobornos" que involucraba a narcotraficantes de Colombia; ciberataques y espionaje electoral en favor de Peña Nieto y "delitos contra mujeres".

Rendón aseguró que duda de la veracidad del reporte del Deutsche Bank porque no ha tenido jamás una cuenta en ese banco y las transferencias catalogadas como sospechosas no aparecen en su contabilidad personal.

"Debe haber una confusión", dijo. En cuanto a los escándalos citados lamentó que el banco no hubiera aclarado que los hechos ya se habían superado.

"Tengo registro de todos los emails, de todas las comunicaciones con los bancos y en ese período, en esas supuestas transacciones no tenemos ni reclamo ni alerta, ni las tengo registradas como que ocurrieron", dijo Rendón.

Unos 400 periodistas de 80 países bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ) y con la colaboración Buzfeed News, el portal que recibió originalmente los documentos, tuvieron acceso a los informes de actividades sospechosas SAR, por sus siglas en inglés (Suspicious Activities Report). Univision participó en el proyecto conocido como "Fincen Files". Fincen es un organismo independiente del gobierno de Estados Unidos que implementa las normas contra el lavado de dinero y es depositario de los reportes SAR. Los reportes son publicados por Fincen en un boletín secreto llamado "Sumario Semanal de Cleptocracia".





Rendón, de 56 años y quien vive en Miami desde 2013, no descarta que el Deutsche Bank haya sido intermediario o corresponsal del banco en el que mantiene sus cuentas. Los bancos corresponsales tienen acuerdos con otros para intermediar en operaciones financieras y transferencias de fondos. Esto no los exime de reportar actividades sospechosas. Tanto en el banco principal como en el corresponsal el procedimiento puede culminar con la cancelación de la cuenta o con el cierre en caso de que los funcionarios de cumplimiento consideren satisfactorias las explicaciones del cliente.

En el SAR de Rendón, el banco consideró sospechosas seis transferencias de la cuenta del consultor venezolano por más de 180 mil dólares entre julio de 2016 y marzo de 2017. El reporte no identifica a los beneficiarios. Rendon dijo que no tenía nada que ver con esos movimientos de dinero “y mucho menos ligados a la campaña o al gobierno de Peña Nieto con el cual no tuve ninguna relación a partir de 2012’’.

En aras de discusión, insistió varias veces, si hubiera hecho esa operación no ve dónde está la ilegalidad.

"Bueno, eso es privado y punto. Y si ocurrieron desde un banco, el que haya sido, porque yo le pagué algo a alguien en el 2016, en esa fecha, ajá, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el delito?", preguntó. "Si mis transacciones son sospechosas para mi banco es un problema entre mi banco y yo, no es un problema entre la prensa y yo".

En el caso hipotético de que las transferencias existieran, el banco está en su derecho de preguntarle al que las recibió, indicó Rendon.

"Me encantarían que concluya la investigación porque no tengo nada ni ilegal ni qué esconder", agregó.

A la pregunta de si el banco donde tiene su cuenta le pidió que hiciera claridad sobre los cuestionamientos del Deutsche, respondió negativamente. Dijo además que no tiene porqué dar explicaciones al Deutsche ahora que está enterado del reporte.

"Es como imagínate que mañana me dijeran que si yo contraté a Madonna para mi fiesta de cumpleaños y yo no la contraté", explicó. Durante la entrevista señaló incluso la posibilidad de que el reporte se refiera a un homónimo.

Rendón reconoció que en el pasado ha dado explicaciones a otros bancos sobre casos polémicos publicados por los medios en relación con sus actividades de consultor en América Latina. Algunos de los bancos le han cerrado cuentas, agregó.

"Pero no es que me las han cerrado por mi actividad financiera, me las han cerrado porque en los medios sale un escándalo y los bancos no quieren estar involucrados en ese caldo", explicó. "Yo hago compliance (rendición de cuentas) sin que me lo pidan […] y mando más de lo que me piden", agregó.

Rendón se quejó de que el funcionario que describió los escándalos en el informe del banco no se hubiera tomado el trabajo de hacerles un seguimiento. De esa manera se hubiera enterado de decisiones judiciales que lo favorecieron, agregó.

"Yo podría demandar al Deutsche por hacer en su sistema de información privado una información sobre mí que me descalifica como eventual sujeto de poder tener transacciones o cuentas bancarias, porque me pone como hacker, violador de gente y ligado al narcotráfico", dijo Rendón.

Es muy común que los bancos citen denuncias de medios de comunicación en sus reportes confidenciales de diligencia debida y de actividades sospechosas sin entrar en los detalles de su desenlace judicial. Los bancos citados en la investigación periodística internacional se han negado a comentar sobre los temas específicos mencionados en los reportes argumentando que no pueden revelar información de sus clientes.

Uno de los casos más serios señalado en el informe de Deutsche Bank es el relacionado con supuestos pagos a Rendón de narcotraficantes colombianos. El reporte se refiere a los pagos como "sobornos".

El caso tiene su origen en una declaración rendida en diciembre de 2013 por el narcotraficante Javier Antonio Serna, alias Comba, cuando cumplía su condena en una prisión de Estados Unidos. De acuerdo con documentos de la fiscalía, Serna le dijo a fiscales colombianos que lo entrevistaron en la cárcel que él y tres capos más en el negocio de la droga le pagaron en 2011 a Rendón unos 12 millones de dólares para que le presentara un plan de entrega de narcos al entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos. Cuando se conocieron las declaraciones de Serna a principios de 2014, Rendón era asesor electoral de la campaña para la reelección de Santos. El consultor negó que hubiera recibido el dinero y renunció a la campaña 20 días antes de la segunda vuelta.

De acuerdo con un fallo de la fiscalía colombiana entregado por Rendón a Univisión la investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, tráfico de influencias y estafa fue archivada en enero de 2017 con la advertencia de que se reabrirá en caso de que surja nueva información. La fiscalía colombiana no respondió peticiones de Univision para establecer si se ha presentado alguna novedad.

En cuanto a los alegatos del reporte bancario de que estuvo involucrado en delitos sexuales contra mujeres, Rendón aseguró que demostró que no estaba en los países en la fecha en que supuestamente ocurrieron.



"Eso fue un montaje del régimen de Maduro en siete países, de los cuales no estuve. Que llevaron al régimen a poner una alerta a Interpol. Yo protesté. Al final me fue retirada", explicó.

Rendón fue también consultor de la campaña del presidente Peña Nieto en 2012. Fue denunciado por uno de sus colaboradores que es citado en el reporte del banco. Andrés Sepúlveda alegó que era parte de un equipo de campaña que "se robaba estrategias de campaña, manipulaba los medios sociales para crear falsos sentimientos de emoción y burla y que instalaba programas de espionaje en oficinas de la oposición", según lo reportó la agencia Bloomberg.

Un artículo de la agencia que recogía los testimonios de Sepúlveda fue demandado por difamación por Rendón en una corte federal de Miami. El juez del caso falló a favor de Bloomberg en septiembre de 2019. Rendón apeló.

Otra arista

La revelación del reporte de las presuntas actividades sospechosas coincidió con la publicación en México de la confesión del exdirector de Petróleos de México Emilio Lozoya, de de un esquema de corrupción y pago de sobornos. Lozoya declaró ante la fiscalía mexicana que varios asesores de la campaña de Peña Nieto de 2012 fueron pagados con dineros entregados por debajo de la mesa por la multinacional brasilera Odebrecht, según lo reportó el portal Mexicanos contra la Corrupción. La empresa brasilera, involucrada en un escándalo internacional de sobornos, hizo los pagos luego de haber acordado con Peña Nieto que si salía victorioso apoyaría sus proyectos particularmente en el sector petrolero, declaró Lozoya, uno de los más cercanos colaboradores de Peña Nieto.

La empresa de Rendón, Tulum Investments Corporation, recibió 250 mil dólares en mayo de 2012 a través de la compañía de Lozoya en Suiza Latin America Asia Capital Holding Ltd de acuerdo con documentados aportados por Lozoya.

"Para mis efectos no sabía ni tenía que saber de dónde venían [los pagos] más allá de quién los envió", escribió Rendón en un mensaje a Univision.