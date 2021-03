El coronavirus borró los avances laborales de las mujeres en América Latina, recuperarlos exigirá un titánico esfuerzo

Las mujeres hacen más trabajos no remunerados

El tema de las labores no remuneradas en la casa es parte de "un molde cultural enraizado en el que los hombres no realizan tareas no remuneradas", explica Vaeza, que destaca que las mujeres que están trabajando "luego deben ayudar por horas a los niños a estudiar en línea. Es básico, que haya este reconocimiento, que haya redistribución de esas tareas y reducción también del trabajo no remunerado".